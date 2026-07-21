NTN24
Martes, 21 de julio de 2026
Martes, 21 de julio de 2026
Tour de Francia

Tour de Francia bajo la lupa: se intensifican los controles antidopaje nocturnos y crece el malestar entre los ciclistas

julio 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Tour de Francia bajo la lupa: se intensifican los controles antidopaje nocturnos y crece el malestar entre los ciclistas - AFP
Tour de Francia bajo la lupa: se intensifican los controles antidopaje nocturnos y crece el malestar entre los ciclistas - AFP
En la noche del sábado, los inspectores de la ITA realizaron controles nocturnos a Jonas Vingegaard y Tadej Pogacar, respectivamente a las 02H00 y a las 05H00 locales, decisión que provocó numerosas reacciones en el pelotón.

Varios equipos del Tour de Francia, entre ellos Red Bull Bora, Decathlon y Goupama FDJ, recibieron la visita de los inspectores de la Agencia Internacional de Control (ITA) durante la jornada de reposo, informaron varias formaciones eSTE martes.

Al contrario que los controles a los que fueron sometidos Jonas Vingegaard y Tadej Pogacar en la noche del sábado, considerados "inhumanos" por numerosos ciclistas, las pruebas del lunes se llevaron a cabo en horarios más habituales, por la tarde, incluso si algunos corredores ya estaban en la cama.

"Nosotros también recibimos una visita ayer, algunos corredores ya dormían", declaró el martes Ralph Denk, manager de la formación Red Bull Bora Hansgrohe a la televisión pública alemana ZDF. Los ocho corredores del equipo alemán, entre ellos el belga Remco Evenepoel, segundo clasificado en la general, fueron controlados sobre las 20h00 GMT (22H00 locales).

"Eso entra dentro de los plazos de controles habituales de la mañana o la noche que se han aplicado a lo largo del Tour y que numerosos equipos ya han vivido. No se trata de controles nocturnos como a Tadej Pogacar o Jonas Vingegaard", declaró un portavoz de Red Bull Bora a la AFP.

El equipo Decathlon CMA CGM del francés Paul Seixas recibió la visita de los inspectores de la ITA "a primera hora de la noche", al igual que el Groupama FDJ, cuya plantilla de ciclistas fue controlada hacia las 18H30 GMT (20H30 locales).

Los controles del Tour de Francia se llevan a cabo por la ITA, organismo independiente al que la Unión Ciclista Internacional (UCI) delegó su programa antidopaje en 2021.

o

En la noche del sábado al domingo, los inspectores de la ITA realizaron controles nocturnos a Jonas Vingegaard y Tadej Pogacar, respectivamente a las 02H00 y a las 05H00 locales, decisión que provocó numerosas reacciones en el pelotón.

Varios corredores, entre ellos Pogacar y Evenepoel, quien no fue despertado, consideraron "inhumanos" los controles en esos horarios.

Los controles antidopaje tienen lugar habitualmente entre las 05H00 y las 23H00, y la ITA acudió a un juez de libertades y detención de París para recibir la autorización para realizar esos controles nocturnos, aplicando el artículo L.232-14-4 del código del deporte.

Temas relacionados:

Tour de Francia

Ciclistas

Pruebas

Control

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Por qué hasta ahora salen a la luz los documentos de la CIA sobre las trampas del chavismo para quedarse en el poder en Venezuela?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Habrá acción militar de EE. UU. tras informe sobre espionaje de Cuba? Exdiplomático cubano responde

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Plan criminal contra Abelardo de la Espriella previo a su posesión presidencial: esto se sabe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Alertan sobre un posible plan criminal para atentar contra el presidente electo Abelardo De La Espriella

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Petro desconoce derrota electoral mientras expertos advierten riesgo de crisis institucional

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Jean Claude Bessudo: el pionero que hizo del turismo sostenible una apuesta para transformar la imagen de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Abelardo de la Espriella (EFE)
Abelardo de la Espriella

Alertan sobre un posible plan criminal para atentar contra el presidente electo Abelardo De La Espriella

Zona destruida en La Guaira tras los terremotos del 24 de junio-Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

Madre busca extremidad de su hija entre los escombros: su cuerpo desapareció de la morgue

Delcy Rodríguez (EFE)
Delcy Rodríguez

Advierten de los planes de Delcy Rodríguez para quedarse en el poder: “El diablo está en los detalles”

Delcy Rodríguez, Donald Trump, María Corina Machado
María Corina Machado

Trump estaría usando el regreso de María Corina para presionar a Delcy Rodríguez y le habría advertido que la líder democrática no debe recibir ningún daño, según The New Yorker

Daniel Ortega - Foto EFE
Daniel Ortega

Tenebroso: Dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, anuncia que no habrá más elecciones en el país

Más de Deportes

Ver más
Luka Modric | Foto: EFE
Luka Modric

El fuerte descargo de Luka Modric contra el VAR tras quedar eliminado ante Portugal con polémico gol anulado: "lo usan mirando de forma selectiva o mirando el tamaño del equipo"

Jürgen Klopp | Foto: EFE
Jürgen Klopp

Klopp tendría todo listo para su regreso a los banquillos, hubo acuerdo con la federación alemana para dirigir a la selección

Selección Colombia celebrando - EFE
Selección Colombia

¿Ventaja para Colombia? Suiza perdería a su goleador para el decisivo partido ante la Tricolor

Opinión

Ver más
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
John Barret y Diosdado Cabello
Diosdado Cabello

¿Qué pasa entre EE. UU. y Diosdado Cabello? Diego Scharifker analiza la polémica foto de John Barret

Presidente Gustavo Petro - EFE
Abelardo de la Espriella

Así respondió el abogado al que Gustavo Petro acusó de haber invertido 1,9 millones de dólares en la campaña de Abelardo De la Espriella: "Lo desafío a que presente pruebas"

Raúl Castro - Foto: EFE
Cuba

Solicitan segunda investigación federal contra Raúl Castro en Estados Unidos: "Asesinaron a un niño, hay de todo"

Presidente de Estados Unidos Donald Trump-Foto: EFE
Régimen cubano

¿Habrá acción militar de EE. UU. tras informe sobre espionaje de Cuba? Exdiplomático cubano responde

Lindsey Graham - AFP
Muerte

Reacciones a la repentina muerte del senador Lindsey Graham en Estados Unidos: "Era un patriota y un servidor público dedicado"

Luka Modric | Foto: EFE
Luka Modric

El fuerte descargo de Luka Modric contra el VAR tras quedar eliminado ante Portugal con polémico gol anulado: "lo usan mirando de forma selectiva o mirando el tamaño del equipo"

MetLife Stadium de Nueva York-Foto: EFE
FIFA

¿La final de un Mundial o el Super Bowl? El histórico y millonario show que revolucionará el MetLife Stadium

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre