Tour de Francia bajo la lupa: se intensifican los controles antidopaje nocturnos y crece el malestar entre los ciclistas

Varios equipos del Tour de Francia, entre ellos Red Bull Bora, Decathlon y Goupama FDJ, recibieron la visita de los inspectores de la Agencia Internacional de Control (ITA) durante la jornada de reposo, informaron varias formaciones eSTE martes.

Al contrario que los controles a los que fueron sometidos Jonas Vingegaard y Tadej Pogacar en la noche del sábado, considerados "inhumanos" por numerosos ciclistas, las pruebas del lunes se llevaron a cabo en horarios más habituales, por la tarde, incluso si algunos corredores ya estaban en la cama.

"Nosotros también recibimos una visita ayer, algunos corredores ya dormían", declaró el martes Ralph Denk, manager de la formación Red Bull Bora Hansgrohe a la televisión pública alemana ZDF. Los ocho corredores del equipo alemán, entre ellos el belga Remco Evenepoel, segundo clasificado en la general, fueron controlados sobre las 20h00 GMT (22H00 locales).

"Eso entra dentro de los plazos de controles habituales de la mañana o la noche que se han aplicado a lo largo del Tour y que numerosos equipos ya han vivido. No se trata de controles nocturnos como a Tadej Pogacar o Jonas Vingegaard", declaró un portavoz de Red Bull Bora a la AFP.

El equipo Decathlon CMA CGM del francés Paul Seixas recibió la visita de los inspectores de la ITA "a primera hora de la noche", al igual que el Groupama FDJ, cuya plantilla de ciclistas fue controlada hacia las 18H30 GMT (20H30 locales).

Los controles del Tour de Francia se llevan a cabo por la ITA, organismo independiente al que la Unión Ciclista Internacional (UCI) delegó su programa antidopaje en 2021.

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En la noche del sábado al domingo, los inspectores de la ITA realizaron controles nocturnos a Jonas Vingegaard y Tadej Pogacar, respectivamente a las 02H00 y a las 05H00 locales, decisión que provocó numerosas reacciones en el pelotón.

Varios corredores, entre ellos Pogacar y Evenepoel, quien no fue despertado, consideraron "inhumanos" los controles en esos horarios.

Los controles antidopaje tienen lugar habitualmente entre las 05H00 y las 23H00, y la ITA acudió a un juez de libertades y detención de París para recibir la autorización para realizar esos controles nocturnos, aplicando el artículo L.232-14-4 del código del deporte.