Así se vivió impactante choque de tenista contra una alcanzapelotas mientras intentaba recuperar un punto en cuartos de final en Wimbledon

Un peculiar incidente se dio en los cuartos de final de dobles femenino que se disputaron en las últimas horas en Wimbledon luego de que una tenista protagonizara un fuerte accidente con una alcanzapelotas.

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La neerlandesa Demi Schuurs se volvió el centro de la noticia tras chocar de manera brutal contra una alcanzapelotas durante uno de los puntos más decisivos del encuentro en el que se enfrentó, junto a la australiana Ellen Perez, ante la japonesa Shuko Aoyama y la taiwanesa Liang En-shuo.

Cuando el marcador iba 3-3 en el primer set, durante un potente intercambio, Schuurs se movió rápido hacia el fondo de la cancha 3 para intentar alcanzar la pelota que le había lanzado una de sus rivales.

Sin embargo, en su desplazamiento para tratar de golpear la pelota terminó chocado con la alcanzapelotas, y ambas cayeran al piso.

En la caída, la tenista neerlandesa sufrió un golpe en su rodilla tras pegarse contra la superficie del hormigón de la cancha en la que estaba disputando los cuartos de final.

Luego de ser revisada por un fisioterapeuta, Schuurs permaneció en banco sentada durante varios minutos. La alcanzapelotas también fue examinada y no presentó ninguna lesión, según confirmó el medio británico The Sun.

Después de cinco minutos, el juego se volvió a reanudar, y la pareja de Schuurs y Pérez lograron recuperar el siguiente punto y mantener el servicio.

No obstante, sus sueños en Wimbledon llegaron a su final tras caer 6-4 y 6-4 ante la japonesa Shuko Aoyama y la taiwanesa Liang En-shuo.