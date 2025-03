Estas son las selecciones que podrían clasificarse matemáticamente al Mundial de 2026 tras doble fecha de marzo en las Eliminatorias Sudamericanas

Las selecciones sudamericanas se alistan para jugar entre este jueves 20 y martes 25 de marzo sus partidos correspondientes a las fechas 13 y 14 de las Eliminatorias en la lucha por uno de los seis cupos directos, que tiene la zona, para el Mundial de fútbol de 2026.

Las dos fechas lucen trascendentales pues varias selecciones podrían asegurarse su clasificación matemática a la cita orbital del próximo año, que se cumplirá en Estados Unidos, Canadá y México.

Argentina, líder de la Eliminatorias con 25 unidades, es la única selección que tiene en sus manos la posibilidad de clasificarse matemáticamente a la Copa del Mundo. Si gana sus dos próximos partidos ante Uruguay y Brasil, se asegurará la plaza. Con 31 puntos, ningún equipo podría sacarlo de los seis primeros en las cuatro fechas restantes.

Uruguay, segunda en la tabla con 20 unidades, también tiene opciones de clasificarse matemáticamente. Necesita vencer a Argentina y a Bolivia para llegar a 26 puntos y esperar que Venezuela y Bolivia pierdan en ambas fechas, y que Chile no gane sus dos partidos. Este escenario haría imposible que sacaran a los charrúas de las seis primeras posiciones de la tabla.

Bolivia, que es séptima, y Venezuela, que es octava, se quedarían estacionadas con 13 y 12 puntos respectivamente. Entre tanto Chile sumaría, de no ganar ambos compromisos, un máximo de 13 unidades. De esta manera el séptimo en la Eliminatorias estaría a más de los 12 puntos, en juego, de Uruguay.

Las selecciones de Ecuador, Colombia, Brasil y Paraguay, en caso de ganar en ambas fechas, también podrían quedar muy cerca de la clasificación, aunque aún no lograrían asegurar matemáticamente la anhelada proeza a cuatro fechas del final de las Eliminatorias.

No obstante, la Eliminatoria podría quedar sin ningún equipo clasificado y apretada en caso de que los líderes dejen puntos en el camino y si selecciones como Bolivia, Venezuela y Chile logran sumar de a seis en esta doble fecha.

La fecha 13 de los clasificatorias se jugará entre este jueves y viernes con los partidos Paraguay vs Chile, Brasil vs Colombia, Perú vs Bolivia, Ecuador vs Venezuela, y Uruguay vs Argentina.

La jornada 14, entre tanto, se vivirá en su totalidad el próximo martes con los partidos Bolivia vs Uruguay, Chile vs Ecuador, Venezuela vs Perú, Colombia vs Paraguay, y Argentina vs Brasil.

La tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas va así:

1. Argentina: 25 puntos

2. Uruguay: 20

3. Ecuador: 19

4. Colombia: 19

5. Brasil: 18

6. Paraguay: 17

7. Bolivia: 13

8. Venezuela: 12

9. Chile: 9

10. Perú: 7