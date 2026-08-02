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Domingo, 02 de agosto de 2026
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Marco Rubio

Marco Rubio acusa a Cuba de infiltrar espías en Estados Unidos y de financiar protestas radicales en el país

agosto 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Marco Rubio | Foto: EFE
Marco Rubio | Foto: EFE
Además, detalló que los disturbios que hay en contra del ICE, así como también las protestas pro-Hamás y otros movimientos activistas en el país son coordinados por el régimen cubano.

En las últimas horas, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha dado unas fuertes declaraciones en las que acusó a Cuba de infiltrar espías en la unión americana.

En una entrevista con el medio Fox News, el funcionario de la administración Trump aseveró que Cuba ha sido el único país que ha podido infiltrarse en Estados Unidos de manera constante incluso "sin llegar a pagarles".

En la entrevista, citando un nuevo informe del Departamento de Estado, Rubio señaló que Cuba "en materia de espionaje y operaciones de influencia, es una verdadera superpotencia".

"Si analizamos la historia del espionaje en Estados Unidos, Cuba es el único país que ha infiltrado y ocultado espías en nuestro sistema de forma sistemática sin siquiera pagarles", añadió.

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El secretario de Estado también recordó la vez que Estados Unidos tuvo un embajador que "resultó ser un espía cubano y que fue condenado recientemente".

"Hemos logrado que se infiltraran en los niveles más altos de la Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA)", puntualizó.

Además, detalló que los disturbios que hay en contra del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), así como también las protestas pro-Hamás y otros movimientos activistas en el país son coordinados por el régimen cubano.

"No tiene nada de orgánico. Está financiado, está organizado y Cuba forma parte de esa red y, en algunos casos, es una parte fundamental de la misma. Y es una red que usarán como arma contra nosotros y hablan abiertamente de ello, de cómo usarán esa red para presionar a los legisladores norteamericanos", acotó.

Las palabras del jefe de la diplomacia de Estados Unidos llegan en un momento de creciente tensión entre Washington y La Habana.

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