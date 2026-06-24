Cristiano Ronaldo ya palpita el último partido de Portugal que será contra Colombia: esto dijo de la ‘tricolor’
Cristiano Ronaldo no cabe de la dicha por el partido que hizo contra Uzbekistán, anotando un doblete y guiando a Portugal a la victoria por goleada 5-0 ante los asiáticos, resultado que los dejó con pie en la siguiente ronda del mundial.
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Sin embargo, resta una fecha de la primera ronda del certamen y los lusos tiene la oportunidad de hacerse al liderato del grupo K si logran derrotar a la selección que va a la cabeza, Colombia, que con sus dos victorias ante Uzbekistán y República Democrática del Congo ya está esperando rival en los dieciseisavos de final.
El Bicho se refirió al partido que disputará su selección ante Colombia y aseveró que será un compromiso muy duro, pero agregó que el objetivo principal ya se cumplió que era asegurarse la clasificación.
“Lo más importante era ganar para pasar el grupo y estar preparado para lo que viene, sabemos que vamos a tener un partido duro contra Colombia, pero el objetivo principal era pasar los grupos y lo logramos”, aseguró ‘CR7’.
Las opiniones en redes sociales están divididas entre quienes quieren que Colombia obtenga un resultado positivo y sea cabeza de su grupo, como de quienes quieren que la victoria sea para la Portugal de Cristiano y este logre el objetivo de ser campeón del mundo.
El otro partido que cierra el grupo K es el de la RD Congo que se quedó con un punto y definirá sus oportunidades de clasificación ante Uzbekistán, que fue goleado el martes por la Portugal de Cristiano Ronaldo.