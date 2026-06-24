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Miércoles, 24 de junio de 2026
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Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo ya palpita el último partido de Portugal que será contra Colombia: esto dijo de la ‘tricolor’

junio 24, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Cristiano Ronaldo y James Rodríguez | Foto: EFE
Cristiano Ronaldo y James Rodríguez | Foto: EFE
El Bicho destacó la victoria de su selección por goleada ante Uzbekistán y su casi lista clasificación, pero añadió que ya se preparan para el juego del sábado.

Cristiano Ronaldo no cabe de la dicha por el partido que hizo contra Uzbekistán, anotando un doblete y guiando a Portugal a la victoria por goleada 5-0 ante los asiáticos, resultado que los dejó con pie en la siguiente ronda del mundial.

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Sin embargo, resta una fecha de la primera ronda del certamen y los lusos tiene la oportunidad de hacerse al liderato del grupo K si logran derrotar a la selección que va a la cabeza, Colombia, que con sus dos victorias ante Uzbekistán y República Democrática del Congo ya está esperando rival en los dieciseisavos de final.

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El Bicho se refirió al partido que disputará su selección ante Colombia y aseveró que será un compromiso muy duro, pero agregó que el objetivo principal ya se cumplió que era asegurarse la clasificación.

“Lo más importante era ganar para pasar el grupo y estar preparado para lo que viene, sabemos que vamos a tener un partido duro contra Colombia, pero el objetivo principal era pasar los grupos y lo logramos”, aseguró ‘CR7’.

Las opiniones en redes sociales están divididas entre quienes quieren que Colombia obtenga un resultado positivo y sea cabeza de su grupo, como de quienes quieren que la victoria sea para la Portugal de Cristiano y este logre el objetivo de ser campeón del mundo.

El otro partido que cierra el grupo K es el de la RD Congo que se quedó con un punto y definirá sus oportunidades de clasificación ante Uzbekistán, que fue goleado el martes por la Portugal de Cristiano Ronaldo.

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