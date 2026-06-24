Aficionados llegaron al hotel en el que está Messi para cantarle la canción de feliz cumpleaños: el astro celebra sus 39

Un grupo de aficionados llegó al hotel en el que se hospeda la selección de Argentina en Kansas, Estados Unidos, en medio de su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026, para felicitar con cánticos a Lionel Messi por su cumpleaños número 39.

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Videos mostraron a los aficionados con instrumentos típicos de las barras futboleras cantándole la reconocida canción de feliz cumpleaños al astro del fútbol argentino y actual goleador de la máxima cita.

Emocionados por el desempeño estelar de Messi en la Copa del Mundo, los argentinos llegaron al lugar en el que se encuentran hospedados los jugadores antes de su partido contra Jordania el sábado.

"Que los cumpla feliz, que los cumpla Leo Messi", cantaron los aficionados en una adaptación especial de la canción cumpleañera para el ocho veces ganador del Balón de Oro.

Como este, decenas de videos circularon en redes sociales de aficionados que salieron a las calles y acudieron a puntos estratégicos para celebrar la vida del capitán de La Albiceleste.

Con banderas argentinas, grupos de amigos en el gimnasio, niños en escuelas, empleados de comercios y vecinos reunidos en distintos puntos de Argentina poblaron las redes sociales con mensajes de felicitación y reconocimiento.

En medio de la disputa de su sexto Mundial con la selección argentina, Messi publicó en sus redes sociales un video con música entrenando en el gimnasio, días antes del último partido de la fase de grupos de Argentina.

Por su parte, el presidente argentino, Javier Milei, le dedicó un saludo en su cuenta de X con un mensaje que decía: "Feliz cumple L10nel...!!! vamos Argentina carajo...!!!", haciendo un juego de palabras con su nombre y el número 10 de su camiseta.

Asimismo, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó un comunicado: "El hombre que cambió la historia del fútbol mundial: 39 años de Lionel Messi" y la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) publicó en sus redes: "¡Felicidades a la leyenda que hace felices a millones!".

Messi, cabe resaltar, se convirtió el lunes en el máximo goleador histórico de los Mundiales de la FIFA con los cinco goles convertidos hasta el momento en el torneo.

El técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, con quien comparte estos días en Estados Unidos, sintetizó su deseo para la leyenda del fútbol en una reciente conferencia de prensa: "Que sea feliz".