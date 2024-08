Exesposa de Ralf Schumacher dice haber sido “usada durante su matrimonio” porque el piloto se declaró homosexual: el corredor le envió una contundente respuesta

Hace unas semanas el mundo de la Fórmula 1 se vio total

mente revolucionada tras la confesión de un reconocido expiloto del circuito que se declaró abiertamente gay por medio de sus redes sociales en donde presentó a su nueva pareja.

Se trata del expiloto Ralf Schumacher, hermano de Michael Schumacher y excompañero de Juan Pablo Montoya en la escudería Williams, quien desde su cuenta de Instagram reveló que actualmente sostiene una relación con una persona de su mismo sexo.

El 'post' del expiloto estuvo acompañado de una fotografía junto a su pareja sentimental, Etienne, en la que se ven ambos abrazados de espaldas mientras contemplan un atardecer.

Quien salió en su apoyo, fue su hijo David, quien comentó: "Me alegro mucho de que por fin hayas encontrado a alguien con quien realmente sientas, que te sientes muy cómodo y seguro... Te apoyo al 100% papá y te deseo todo lo mejor y felicidades".

David es el resultado de la relación que Ralf sostuvo con Cora Brinkmann, quien en las últimas horas y tras varias semanas de este suceso ha decidido a hablar sobre la orientación sexual de su exesposo.

La mujer le concedió una entrevista al medio Der Spiegel, en donde afirmó que habría deseado que Ralf la incluyera en su decisión de ‘salir del closet’ ante el mundo, porque lo hubiera tomado como una “señal de respeto”.

“Ojalá Ralf me hubiera involucrado o al menos me hubiera hecho partícipe de su decisión, habría sido una señal de respeto”, expresó la modelo.

La presentadora de televisión, que estuvo casada con el expiloto desde 2001 hasta 2015, aseveró que durante su matrimonio siempre tuvieron que enfrentarse a los rumores que existían en torno a la orientación sexual de su expareja.

“Le pedí que me aclarase si lo que se decía era verdad, pero él siempre lo negó diciéndome que estaba imaginándome todo y que lo mismo necesitaba ayuda psicológica”, añadió.

Sin embargo, sus palabras no acabaron ahí y comentó durante la entrevista que cuando Schumacher le mostró al mundo su nueva pareja “fue como una puñalada en el corazón”, porque “salir del armario siempre afecta a quienes te rodean, incluida la exesposa con la que tuviste un hijo”.

Además dijo sentirse “usada” por la persona con la que compartió muchos años de relación y también cuestionó el amor que durante su relación Ralf le profesaba.

“Siento que he desperdiciado mis mejores años. Me hago muchas preguntas. ¿Fue honesto conmigo? E incluso hay algo más importante que me ronda por la cabeza: ¿me amaba?”, puntualizó.

Ante las palabras de su exesposa, el expiloto de Williams no se quedó callado y le respondió mostrando una conversación en la que afirma que es una “vergüenza” que ella esté difundiendo mentiras.

En la captura se ve cuando Cora lo felicita, en octubre de 2023 cuando Ralf se había casado con Etienne. Se ve que bromean y ella le menciona que está muy feliz por él.

La captura del chat con Cora fue publicada en la cuenta de Instagram de Ralf, junto con la descripción: “Con todo esto ida y vuelta, me gustaría aclarar que Cora nos felicitó en septiembre (comienzos de octubre) 2023 porque pensó que nos casamos. Ella todavía está feliz. Cómo puedes escuchar este mensaje a Etienne personalmente. Creo que es una pena para Etienne y para mí que ella difunda tantas mentiras. Ambos solo queremos nuestra paz”.

Cora y Ralf estuvieron casados durante 14 años (2001-2015) y tuvieron a su hijo David, quien siguió los pasos de su padre y tío, y es piloto de la Fórmula 3 con la escudería Trident.