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Mundial

Fanático quedó con la mano temblorosa luego de que Messi lo saludara en medio del partido Argentina vs. Austria: "No me la lavo más"

junio 22, 2026
Por: Nucho Martínez
'Leo' no solo se convirtió en el máximo anotador de las Copas del Mundo, sino que también es, por ahora, el goleador de esta cita orbital con cinco tantos.

Un fanático de la selección argentina de fútbol grabó el momento en que Lionel Messi lo saludó tras salir del vestuario para el partido Argentina vs. Austria.

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Antes de que el astro se convirtiera en máximo goleador de los Mundiales, el aficionado le pidió chocar la mano al dorsal 10 de la 'Albiceleste'.

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Luego de que el capitán argentino lo saludara, el hincha se mostró muy emocionado con la mano temblorosa.

"No me la lavo más", mencionó el fanático, luego de que Messi le diera la mano.

'Leo' arrancó el Mundial en 'modo goleador' y ahora, con dos goles suyos, Argentina venció a Austria.

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'La pulga atómica' no solo se convirtió en el máximo anotador de los mundiales, sino que también es, por ahora, el goleador de esta cita orbital con cinco tantos.

El experimentado futbolista eleva la cifra de goles en Copa del Mundo a 18 tantos, dos más que el alemán Miroslav Klose, que tenía el récord antes de empezar la edición en Norteamérica.

Pese a haber fallado un penal, Messi anotó un doblete a los 38 y a los 90+5, haciendo vibrar al Dallas Stadium de Texas.

Con este resultado, Argentina es primera del Grupo J con 6 puntos. En el segundo puesto aparece Austria con 3 unidades.

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En la tercera casilla se encuentra Jordania con 0 puntos, y en el cuarto peldaño Argelia, también con 0 unidades.

Tras este duelo, Argentina ya está en la siguiente fase, los dieciseisavos de final. Sin embargo, debe terminar la fase de grupos el 27 de junio, otra vez en Dallas, ante Jordania.

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