DT de Cabo Verde deja polémica reflexión sobre Bielsa: "Él nos enseñó de fair play; es frustrante"

El director técnico de la selección de Cabo Verde, Pedro Leitão Brito, mejor conocido como 'Bubista', expresó su profunda frustración con el entrenador de la selección de Uruguay, Marcelo Bielsa.

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Esto tras el empate 2-2 por la jornada número dos del Grupo H. La molestia del mencionado seleccionador se debió a una polémica jugada sin fair play que derivó en uno de los goles de la 'Celeste'.

Secuencia de dicha acción:

El volante caboverdiano Telmo Arcanjo se encontraba tendido en el suelo con un problema físico. Seguidamente, el delantero uruguayo Federico Viñas se acercó inicialmente para ayudarlo a elongar.

No obstante, al ver que la jugada avanzaba con posibilidades de ataque, Viñas dejó tirado al rival para participar de la acción.

El ataque continuó de forma inmediata y culminó en el gol de la igualdad parcial para Uruguay.

Posteriormente, en rueda de prensa, 'Bubista' sostuvo: "Me quedé un poco enojado o molesto en este caso, sobre todo porque Bielsa nos enseñó a tener fair play".

Segundos después, añadió: "En sus conferencias de prensa, en los partidos incluso, aprendimos a tener fair play a partir de Bielsa. Entonces, obviamente, me quedé frustrado con la situación".

Cabo Verde volvió a sorprender en el Mundial; tras empatarle 0-0 a España, ahora igualó 2-2 contra Uruguay, escuadra que no conoce la victoria en este Mundial y que se jugará la clasificación en la última fecha.

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Con este empate, Uruguay ocupa el segundo lugar del Grupo H con dos puntos, los mismos que Cabo Verde, pero cierra su participación ante la favorita España, que suma cuatro unidades. Arabia Saudita cierra las posiciones con un punto.