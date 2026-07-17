Despiden operador de teleprompter de Donald Trump tras ser acusado de apostar sobre los discursos del presidente

La Casa Blanca suspendió de empleo y sueldo a Gabriel Pérez, operador del teleprompter del presidente Donald Trump , esto después de que se le señalara por presuntamente usar información privilegiada para apostar sobre el contenido de los discursos del mandatario en la plataforma de predicciones Kalshi.

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Pérez, que trabajó con Trump desde 2016 y recibió un salario anual de 175.000 dólares como asesor técnico, obtuvo cerca de 100.000 dólares apostando sobre palabras, nombres de países y temas que el presidente dijose en sus intervenciones públicas.

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La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que suspendieron al empleado, esto al tiempo que avanzan las investigaciones:

Leavitt recordó que las normas éticas del Gobierno prohíben de manera directa que los funcionarios utilicen información obtenida por su cargo para beneficiarse en mercados de predicción.

“Había un plan muy claro sobre este tipo de situaciones, pero esta persona violó esas normas y ahora enfrenta las consecuencias”, declaró Leavitt, quien agregó que Trump calificó el caso como “una vergüenza”.

Fue la propia plataforma Kalshi la que detectó movimientos inusuales en el mercado de apuestas relacionadas con los discursos presidenciales. Luego de una investigación interna, congeló aproximadamente 90.000 dólares que se encontraron en la cuenta de Pérez e informó el caso a la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC), organismo regulador de estos mercados en Estados Unidos.

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Robert DeNault, jefe de cumplimiento normativo de Kalshi, aseguró que la empresa trabajó juntamente con las autoridades y dio toda la evidencia recopilada. La plataforma, al igual que su competidora Polymarket, reforzaron sus políticas para impedir que personas con acceso directo a información privilegiada participen en mercados relacionados con hechos que conocen de antemano.

El caso se suma a otras investigaciones hechas hace poco sobre el uso indebido de información confidencial en plataformas de predicción. En los últimos meses, estas compañías se encuentran bajo creciente escrutinio, esto luego de denuncias de apuestas realizadas antes de operaciones militares y anuncios oficiales del Gobierno de los Estados Unidos.

La polémica también revive el debate acerca de la regulación de los mercados de predicción y su crecimiento que ha sido exponencial en los últimos años y que enfrentan cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés y ventajas indebidas para funcionarios con acceso a información sensible.