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Jueves, 09 de julio de 2026
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Donald Trump

"Están siendo utilizados": experto analiza los acercamientos de funcionarios de la administración Trump con el régimen venezolano

julio 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Demóstenes Quijada, asesor estratégico, conversó con La Tarde de NTN24 acerca de las declaraciones de Trump sobre el regreso de María Corina Machado a Venezuela.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desmintió categóricamente haber impedido el regreso de la líder opositora venezolana, María Corina Machado, a su país, tras semanas de especulaciones sobre supuestas tensiones entre Washington y la Premio Nobel de Paz.

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Para analizar este tema, Demóstenes Quijada, asesor estratégico, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

El experto señaló que "si examinamos con detalle las declaraciones del presidente Trump vemos que él hizo referencia a que él no le había dicho a María Corina nada acerca de impedir su regreso, eso no implica que otros complementos del Estado en comunicación con María Corina Machado le hayan hecho saber su percepción de inconveniencia sobre su regreso".

"La única declaración formal que hemos tenido es la del propio presidente Trump señalando que no plantea él ningún impedimento para María Corina Machado para regresar al país", añadió.

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Quijada también aseveró que "hay preocupación de la población venezolana al ver cercanía obvia y explícita entre funcionarios de los Estados Unidos con integrantes de la cúpula encargada, pero debemos entender que eso responde a una condición de funcionalidad. No es lo mismo utilizar que apoyar".

"El caso es que los remanentes de la cúpula de la dictadura en Venezuela están siendo utilizados para instrumentar el plan de tres fases planteado por Estados Unidos", apuntó.

Y señaló que "pretender que hay una comparación sobre Delcy o María Corina, porque han sido calificadas por el presidente Trump como maravillosas, nos lleva a pensar que la declaración pública es una cosa y la acción ejecutiva en privado es otra".

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