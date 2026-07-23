Federación Francesa anunciará este martes al nuevo entrenador de la selección: lo que sabe de lo que sería el regreso de Zinedine Zidane a los banquillos

Zinedine Zidane estaría a pocos días de regresar a los banquillos. El histórico exjugador y entrenador francés será presentado como nuevo seleccionador de Francia el próximo martes 28 de julio, según informaciones de medios locales.

La Federación Francesa de Fútbol confirmó en una nota de prensa que el nuevo técnico será anunciado este martes aunque no mencionó a Zidane en la comunicación.

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Con su nombramiento Zidane pondría fin a una espera de cinco años desde su última experiencia como técnico del Real Madrid.

La llegada de Zidane apuesta a ser uno de los movimientos más esperados del fútbol francés en los últimos años. El entrenador se haría cargo del lugar dejado por Didier Deschamps, el cual puso fin a una etapa de 14 años al frente de la selección francesa después de la participación de Francia en el Mundial de 2026.

Deschamps se sentó en los banquillos de la selección en el año 2012 y llevó a Francia a una de las épocas que serán recordadas debido a sus grandes actuaciones en su historia reciente.

Bajo su dirección, el combinado francés conquistó el Mundial de Rusia 2018, fue subcampeón en Qatar 2022 y en el reciente mundial jugado en Estados Unidos, Canadá y México, colocó de nuevo a la selección entre las principales potencias del fútbol internacional. Su ciclo terminó luego de que Francia fuese eliminada en semifinales ante España y luego perdiera el partido por el tercer puesto debido a su derrota frente a la selección de Inglaterra.

Ahora, Zidane, quien durante años fue señalado como el principal candidato para ocupar el puesto una vez que Deschamps se fuese, se haría cargo.

Desde que dejó el Real Madrid en 2021, el francés estuvo alejado de la dirección técnica y rechazó oportunidades para entrenar mientras esperaba una posibilidad que siempre había reconocido como especial: dirigir a la selección de su país.

El nuevo técnico llegaría respaldado por una trayectoria excepcional. En el transcurso de sus dos etapas en el Real Madrid conquistó tres Champions League consecutivas, además de títulos de LaLiga, Supercopas de Europa, Supercopas de España y Mundiales de Clubes. Su capacidad para gestionar vestuarios con grandes estrellas es uno de los principales argumentos a su favor.

Esta llegada también abre la puerta a una nueva relación con Kylian Mbappé.

El delantero francés, que actualmente es una de las principales figuras de la selección, sostiene desde hace años una relación de admiración con Zidane. El entrenador siguió cerca de su desarrollo cuando todavía era un joven futbolista y posteriormente coincidió en el entorno del Real Madrid.

La dupla de estos dos, será uno de los grandes focos del nuevo proyecto. Zidane deberá construir un equipo capaz de mantener a Francia entre los candidatos habituales a los grandes títulos, pero también tendrá que gestionar una generación de futbolistas que llegue con la presión de responder después de varios años de resultados destacados.

El primer gran objetivo cercano será la Eurocopa 2028, pero antes tendrá que comenzar a preparar al equipo para sus próximos compromisos internacionales, incluyendo la Liga de Naciones que se juega en Europa, competencia la cual la selección francesa ya supo ganar con Deschamps.

Para Zidane, esta llegada podría suponer mucho más que un regreso al trabajo . Después de haber conquistado el mundo como jugador y haber hecho historia como entrenador de clubes, tendrá ahora la oportunidad de dirigir a la selección que representa al país donde se convirtió en leyenda.