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Viernes, 28 de agosto de 2026
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Donald Trump

Donald Trump firma orden ejecutiva para crear la Academia Espacial de EE. UU. para formar a la próxima generación de astronautas y militares

agosto 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump- Foto: EFE
Donald Trump- Foto: EFE
El nuevo proyecto busca formar personal militar de élite y civil para futuras misiones lunares y marcianas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, oficializó la firma de una orden ejecutiva para la creación de la Academia Espacial de Estados Unidos, una institución orientada a la formación de militares, ingenieros y operadores civiles para acompañar el crecimiento de la Fuerza Espacial y el sector comercial.

El anuncio se realizó desde el Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston, donde el mandatario comparó el proyecto con los centros de instrucción militar más destacados del país.

“Está claro que necesitamos educar y entrenar a toda una generación de miembros del servicio, ingenieros, operadores civiles y todo lo demás. Piensen en West Point, Annapolis o la Academia de la Fuerza Aérea; ahora vamos a tener una para la Fuerza Espacial”, sostuvo Trump durante la ceremonia.


La orden ejecutiva no establece de inmediato una sede operativa, sino que dispone la constitución de una comisión presidencial encargada de definir la estructura y funcionamiento del centro educativo.

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El equipo estará presidido por Jared Isaacman, administrador de la NASA, junto a representantes de la Casa Blanca, la Oficina de Administración y Presupuesto, el área de Seguridad Nacional y la Secretaría de la Fuerza Aérea.

El plazo de entrega será de 120 días, la comisión deberá presentar un informe con recomendaciones sobre el modelo de gobierno, planes académicos, criterios de admisión y posibles sedes para la academia.

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Además en el acto, el mandatario entregó la Medalla de Honor Espacial del Congreso a la tripulación de la misión Artemis II y reiteró las metas de su administración en materia de exploración interplanetaria.

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