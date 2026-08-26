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Miércoles, 26 de agosto de 2026
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UEFA Champions League

La UEFA Champions League 2026-27 tendrá un sorteo con cruces prohibidos: la liga de Inglaterra y de España tendrán cinco clubes representándolas

agosto 26, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Sorteo de la Champions League 2025/26 | Foto: EFE
Sorteo de la Champions League 2025/26 | Foto: EFE
El nuevo camino a la final incluye restricciones nunca vistas, equipos que regresan a la élite y una fase liga sin margen para repetir algunos enfrentamientos.

El sorteo de la Champions League 2026-27 el cual se hará mañana jueves 27 de agosto, tendrá ciertas particularidades que van más allá de saber los rivales de los favoritos. La ceremonia se hará en Mónaco con 36 equipos, pero habrá combinaciones las cuales estarán condicionadas de manera directa por las nuevas reglas de UEFA.

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Una de estas y de las más curiosas tiene que ver con el Liverpool. El club inglés se enfrentó al Real Madrid siendo local en las dos últimas fases liga y ganó sus dos partidos. Ahora bien, debido a una nueva norma que quiere evitar que un mismo partido se repita en el mismo estadio en tres temporadas seguidas, Liverpool no podrá recibir de nuevo al club español en Anfield. En cambio, visitar el Santiago Bernabéu si pudiese ser viable.

Arsenal, por su parte, está en una situación parecida. Los londinenses jugaron de visita ante el Inter de Milán en las dos últimas ediciones, razón por la cual no podrán jugar de nuevo en el Giuseppe Meazza por tercer año consecutivo. Los ingleses sí pueden recibir al club italiano en Londres. Lo realmente curioso acá es que estas restricciones no sacan de forma completa el enfrentamiento: sencillamente cambian el lugar en el cual podría disputarse.

También hay otro dato muy curioso y es la presencia de cinco clubes ingleses y cinco españoles. Arsenal, Manchester City, Liverpool, Manchester United y Aston Villa representan a Inglaterra, así como el Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Villarreal y Betis lo harán por España. Es una de las mayores participaciones de equipos de las dos ligas más importantes en esta edición.

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El Manchester United y el Aston Villa de igual forma comparten una historia inusual. Los dos regresan a la máxima competición europea luego de haber quedado fuera de la Champions en la temporada anterior. Aston Villa además lo hace como campeón de la Europa League. el United en cambio, consiguió su plaza por medio de su posición en la Premier League.

La edición va a tener ahora un nuevo desafío para los equipos: la fase liga sostiene los 36 participantes y cada equipo jugará ante ocho rivales distintos, dos de cada bombo, donde tendrán cuatro participaciones en casa y cuatro fuera. Los ocho primeros pasarán directo a octavos y los ubicados del noveno al vigésimo cuarto tendrán que disputar un playoff. Los que finalicen del puesto 25 hasta el 36, quedarán eliminados de las competiciones europeas. Anteriormente, cuando no había liguilla, el tercero de cada grupo de a cuatro equipos, se iba a la Europa League.

En la cima se encuentra el PSG, bicampeón y cabeza del primer bombo con Real Madrid, Barcelona, Bayern Múnich, Manchester City, Liverpool, Inter, Arsenal y Atlético de Madrid. El equipo de Paris tratará de defender el título para empatar al Real Madrid con tres Champions League consecutivas.

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