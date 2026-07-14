Profesor que rechazó comprarle panela a don Luis Felipe por votar por Abelardo De La Espriella habló tras la polémica: "Ratifico mis convicciones"

Luego de la polémica que se desató por un video en el que un profesor le dice a un vendedor de panela que no volverá a comprarle sus productos por haber votado por Abelardo De La Espriella, el docente decidió pronunciarse públicamente y explicar las razones de su actuación.

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El profesor fue identificado como Franklin Gamboa Tabares, mientras que el vendedor es don Luis Felipe, quien, tras la difusión de las imágenes, ha recibido múltiples muestras de solidaridad por parte de ciudadanos en diferentes regiones del país e incluso recibió la invitación del presidente electo a asistir a la posesión el próximo 7 de agosto.

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En diálogo con el medio Enfoque Caquetá, Gamboa defendió su posición pese a las críticas que ha recibido y aseguró que su decisión estuvo motivada por sus convicciones personales.

"Yo creo que no podemos caer en esa hipocresía y yo ratifico mis convicciones en que no puedo moralmente apoyar emprendimientos donde estas personas avalaron destriparnos a quienes pensamos diferente", afirmó.

Asimismo, señaló que lamenta la repercusión del video, aunque considera que el debate se ha centrado en el hecho y no en el mensaje que pretendía transmitir.

"Lamento lo desafortunado del video, pero creo que nos estamos quedando en lo superficial. El mensaje que yo doy es que por convicción y principios yo no puedo permitir la violencia", agregó.

El docente explicó que don Luis Felipe había estado visitando su vivienda durante aproximadamente dos semanas para ofrecerle panela. Según dijo, durante ese tiempo evitó comprarle el producto y, en esta ocasión, decidió explicarle el motivo, momento que quedó registrado en el video.

Además, aseguró que actuó con respeto y que nunca tuvo la intención de agredir al vendedor.

"Creo que estoy en todo mi derecho y en ningún momento lo agredí", manifestó.

Sobre la decisión de grabar la conversación, indicó que lo hizo para evitar que posteriormente se interpretara que había ejercido algún tipo de violencia contra don Luis Felipe.

Gamboa también reveló que durante cerca de tres años fue cliente del vendedor, a quien le compraba panela con frecuencia e incluso conversaba con él sobre diferentes temas de la vida cotidiana. Sin embargo, esa relación cambió tras conocer su postura política.

De igual manera, cuestionó que don Luis Felipe, pese a ser pensionado, continúe trabajando para obtener ingresos adicionales. Según afirmó, no comprende por qué apoyó un proyecto político que, en su opinión, afectará el sistema pensional.

"Yo tengo que revisar muy bien de quién me rodeo y a quién le compro. (...) Acá están utilizando a don Luis para generar likes, pero ojalá que lo sigan apoyando cada ocho días con sus productos", expresó.

El profesor también aseguró que no desea perjudicar al vendedor y que continuará apoyando a otros comerciantes.

"Mi deseo no es que a don Luis le vaya mal, pero yo decidiré apoyar a muchos otros que están ahí en la calle y que la gente los ignora. (...) Mis convicciones personales también obedecen a una formación política, y realmente lo que nosotros decimos es que no podemos permitir que nos destripen, porque sabemos que van a ser cuatro años muy duros", añadió.

Finalmente, Gamboa ofreció disculpas a don Luis Felipe por haber publicado el video y aseguró que está dispuesto a responder ante las autoridades judiciales si así se requiere.