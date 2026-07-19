EE. UU. revela impresionante video de uno de sus aviones de guerra más temidos despegando de un portaviones en el mar Arábigo

Los ataques entre Estados Unidos e Irán continúan hasta este domingo. Mientras Washington afirma que estaba castigando a Teherán por la muerte de dos militares estadounidenses en Jordania, Estados del Golfo anunciaron respuestas a los ataques iraníes.

El conflicto, que cumple ocho noches consecutivas desde que se rompió el alto al fuego, se ha ido intensificando con ataques a importantes objetivos militares iraníes y bases militares de Estados Unidos en Medio Oriente.

En paralelo, el ministro de Defensa de Israel afirmó que su país respondería con contundencia a cualquier ataque de Irán, después de que las fuerzas israelíes y jordanas interceptaran un misil iraní lanzado hacia la ciudad jordana de Aqaba.

Del lado iraní, las agencias de prensa Mehr y Tasnim informaron, al mismo tiempo, de ataques estadounidenses en Sirik, un puerto situado frente al estrecho de Ormuz, en el sur del país.

Estados Unidos, por su parte, atacó instalaciones militares iraníes, así como de "las fuerzas del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica que lanzaron ataques contra miembros de las fuerzas estadounidenses en Jordania el 17 de julio".

"Si Irán lanza misiles contra Israel, los atacaremos con toda nuestra fuerza", declaró Israel Katz.

En medio de los patrullajes de Estados Unidos por el Golfo de Omán, el Comando Central de Estados Unidos compartió un video en alta definición del despegue de uno de sus aviones de guerra más temidos.

"Los Marines preparan los aviones de combate furtivos F-35B del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos para el despegue a bordo del USS Boxer (LHD 4) mientras transitan por el mar Arábigo", dice el Centcom en sus redes sociales.

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Y añadió que el "boxer es el buque insignia del Grupo de Listo Anfibio Boxer / 11ª Unidad Expedicionaria de Marines".