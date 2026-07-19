NTN24
Domingo, 19 de julio de 2026
Domingo, 19 de julio de 2026
Estados Unidos e Irán

EE. UU. revela impresionante video de uno de sus aviones de guerra más temidos despegando de un portaviones en el mar Arábigo

julio 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto: Comando Central de EE. UU.
Foto: Comando Central de EE. UU.
El conflicto, que cumple ocho noches consecutivas desde que se rompió el alto al fuego, se ha ido intensificando con ataques a importantes objetivos militares iraníes.

Los ataques entre Estados Unidos e Irán continúan hasta este domingo. Mientras Washington afirma que estaba castigando a Teherán por la muerte de dos militares estadounidenses en Jordania, Estados del Golfo anunciaron respuestas a los ataques iraníes.

El conflicto, que cumple ocho noches consecutivas desde que se rompió el alto al fuego, se ha ido intensificando con ataques a importantes objetivos militares iraníes y bases militares de Estados Unidos en Medio Oriente.

o

En paralelo, el ministro de Defensa de Israel afirmó que su país respondería con contundencia a cualquier ataque de Irán, después de que las fuerzas israelíes y jordanas interceptaran un misil iraní lanzado hacia la ciudad jordana de Aqaba.

Del lado iraní, las agencias de prensa Mehr y Tasnim informaron, al mismo tiempo, de ataques estadounidenses en Sirik, un puerto situado frente al estrecho de Ormuz, en el sur del país.

Estados Unidos, por su parte, atacó instalaciones militares iraníes, así como de "las fuerzas del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica que lanzaron ataques contra miembros de las fuerzas estadounidenses en Jordania el 17 de julio".

"Si Irán lanza misiles contra Israel, los atacaremos con toda nuestra fuerza", declaró Israel Katz.

En medio de los patrullajes de Estados Unidos por el Golfo de Omán, el Comando Central de Estados Unidos compartió un video en alta definición del despegue de uno de sus aviones de guerra más temidos.

"Los Marines preparan los aviones de combate furtivos F-35B del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos para el despegue a bordo del USS Boxer (LHD 4) mientras transitan por el mar Arábigo", dice el Centcom en sus redes sociales.

o

Y añadió que el "boxer es el buque insignia del Grupo de Listo Anfibio Boxer / 11ª Unidad Expedicionaria de Marines".

Temas relacionados:

Estados Unidos e Irán

Estados Unidos ataca a Irán

Irán

Irán - EEUU

Donald Trump

Gobierno de Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Por qué hasta ahora salen a la luz los documentos de la CIA sobre las trampas del chavismo para quedarse en el poder en Venezuela?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Quién garantiza que los recursos del FMI lleguen a los damnificados en Venezuela? Experto responde

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Todo listo para la final del Mundial: así luce Nueva York antes de la llegada de Donald Trump al estadio

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

LATAM es el nuevo espacio entre la competencia entre EE. UU. y China: así se mueve el tablero

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La mayoría de edificios que se cayeron fueron mal construidos por el chavismo”: Tomás Arias

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Jean Claude Bessudo: el pionero que hizo del turismo sostenible una apuesta para transformar la imagen de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Rodrigo De Paul y Lionel Messi, durante su entrenamiento en el Columbia Park Training Facility para preparar la final del Mundial que disputarán frente a España este domingo en el estadio Metlife de East Rutherford-Foto: EFE
Final del Mundial

Final del Mundial 2026: ¿Mejorará el clima en el partido de Argentina vs. España?

Personas esperan ser atendidas en el hospital de campaña de El Salvador en Catia La Mar (Venezuela)-Foto: EFE
Fondo Monetario Internacional

¿Quién garantiza que los recursos del FMI lleguen a los damnificados en Venezuela? Experto responde

Henrique Capriles y Hugo Chávez (EFE)
Régimen venezolano

Así se robó el chavismo las elecciones presidenciales en Venezuela en 2012: radiografía de un fraude

Foto de ICE (AFP)
Migración

"Estamos en un EE. UU. que va entrando en un estado autoritario con desprecio hacia los migrantes": cuestionan operativos migratorios

Luis Manuel Otero Alcántara-Foto: EFE
Régimen cubano

Luis Manuel Otero Alcántara salió de Cuba: se conoció la primera imagen en su llegada a Estados Unidos

Más de Actualidad

Ver más
Daños provocados por los terremotos en Venezuela - Fotos: X
Terremoto en Venezuela

Desoladora evidencia: cámara de seguridad instalada en una vivienda graba el impacto del doblete sísmico que enlutó a Venezuela

La Habana, Cuba - Foto. EFE
Régimen cubano

Deportistas cubanos decidieron no regresar a la isla tras competir en evento deportivo en Canadá

MetLife Stadium de Nueva York-Foto: EFE
FIFA

¿La final de un Mundial o el Super Bowl? El histórico y millonario show que revolucionará el MetLife Stadium

Opinión

Ver más
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Daños provocados por los terremotos en Venezuela - Fotos: X
Terremoto en Venezuela

Desoladora evidencia: cámara de seguridad instalada en una vivienda graba el impacto del doblete sísmico que enlutó a Venezuela

La Habana, Cuba - Foto. EFE
Régimen cubano

Deportistas cubanos decidieron no regresar a la isla tras competir en evento deportivo en Canadá

Festival Cordillera - Páramo Presenta
Festival Cordillera

Festival Cordillera: así quedó distribuido el cartel para el 12 y 13 de septiembre de 2026

Suiza ante Argentina en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Conmebol

Conmebol anuncia la implementación de nuevas reglas para sus torneos, pero descarta una que se aplicó en el Mundial 2026

Aurora Boreal | Foto: NASA.gov
Astronomía

Captan desde el espacio majestuoso fenómeno en la Tierra: el video compartido por una astronauta es imperdible

MetLife Stadium de Nueva York-Foto: EFE
FIFA

¿La final de un Mundial o el Super Bowl? El histórico y millonario show que revolucionará el MetLife Stadium

Didier Deschamps, DT de Francia / Kylian Mbappé, futbolista francés - Fotos: EFE
Fútbol

Pese a la polémica designación, Francia resta importancia al equipo arbitral de su encuentro ante Marruecos por los cuartos de final del Mundial

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre