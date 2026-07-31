El Chelsea fue multado con 11,5 millones de euros y penalización suspendida a fichajes: ¿la sanción impacta traspaso de jugador colombiano?

La Federación Inglesa de Fútbol (FA) ha impuesto al Chelsea una sanción económica de 10 millones de libras esterlinas (11,5 millones de euros) junto con una “penalización suspendida” de dos ventanas de fichajes por graves irregularidades financieras cometidas durante la propiedad del magnate ruso Roman Abramovich.

Debido a que la penalización sobre los fichajes quedó suspendida aún hay posibilidades de que se concrete uno de los rumores del mercado: la llegada del colombiano, nacionalizado mexicano, Julián Quiñones.

Las “violaciones financieras” se extendieron entre 2011 y 2018, período en el cual el club londinense realizó pagos no declarados desde empresas vinculadas a la propiedad a agentes de futbolistas, jugadores y otras entidades relacionadas con el fútbol profesional. Estos movimientos económicos permanecieron ocultos ante las autoridades reguladoras del fútbol inglés durante años.

La resolución oficial publicada este viernes por la FA destaca un elemento significativo: fue la “nueva propiedad del Chelsea”, liderada por el consorcio estadounidense que adquirió el club en 2022, quien presentó voluntariamente estas irregularidades ante las autoridades deportivas tras descubrirlas durante el proceso de compra.

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Abramovich controló el Chelsea entre 2003 y 2022, transformándolo en uno de los clubes más exitosos de Europa con múltiples títulos en la Premier League y dos Champions League.

Sin embargo, se vio forzado a vender el equipo tras ser sancionado por el gobierno británico debido a sus vínculos con el Kremlin y su relación con la invasión rusa de Ucrania.

Según confirmó la FA, el Chelsea admitió los 74 cargos presentados en su contra. La comisión independiente que investigó el caso estableció inicialmente una multa de 10 millones de libras.

También previó una deducción de diez puntos. Esa deducción quedaba suspendida hasta el 30 de junio de 2027. La reducción dependía de que el club no cometiera infracciones similares.

Tras una apelación presentada por el club contra la “deducción de puntos”, una segunda comisión independiente modificó esta sanción, reemplazándola por la prohibición de registrar jugadores durante dos períodos de fichajes.

Esta penalización también permanece suspendida hasta junio de 2027, siempre que el Chelsea mantenga un comportamiento financiero intachable.

El monto económico de la multa será destinado al desarrollo del fútbol base en Inglaterra, contribuyendo así a la formación de futuras generaciones de futbolistas británicos.

Cabe destacar que esta no es la única sanción económica que ha enfrentado el Chelsea por estas irregularidades: el club ya había pagado previamente 10 millones de euros a la UEFA por las mismas violaciones a las normativas financieras del fútbol europeo.