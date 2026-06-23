"Marea amarilla": así vieron los jugadores de la selección Colombia desde el bus monumental recibimiento tras llegar al estadio para el segundo partido del Mundial

La selección Colombia llegó en la tarde de este martes al estadio de Guadalajara en México para disputar su segundo partido de la Copa Mundial de la FIFA contra República Democrática del Congo.

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La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) reveló momentos antes de que empezara el encuentro un video en el que se puede apreciar el instante exacto de la llegada de los jugadores en el bus al estadio.

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En el video se ven cientos de colombianos rodeando la llegada del vehículo en el que estaban siendo transportados los futbolistas colombianos que fueron elegidos por el entrenador Néstor Lorenzo para disputar la máxima cita.

El clip, cabe resaltar, muestra la perspectiva de los jugadores, pues la cámara desde donde se grabó estaba dentro del autobús, por lo que fue de esa manera en la que los cafeteros vivieron su llegada.

Las imágenes también incluyen los momentos de los jugadores ingresando a las instalaciones del estadio en el que se tiene previsto el juego de Colombia y República Democrática del Congo.

"Marea amarilla", "Vamos Colombia", "Los colombianos siempre llegamos a cada rincón del planeta para ver a nuestra Tricolor", fueron algunas de las reacciones de los aficionados a la publicación en la red social X.

Colombia, cabe resaltar, terminó en primera posición del grupo K tras haber sido el único equipo de la zona que logró sumar de a 3 puntos, obtenidos en su victoria por 3 a 1 a Uzbekistán.

Sin embargo, antes de jugar contra República Democrática del Congo, permanecía segunda en la tabla de posiciones pues Portugal, que había empatado en la primera jornada, ganó 5 a 0 a Uzbekistán.

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El estadio, además, estaba vibrante momentos antes de que los jugadores saltaron al terreno de juego. 45.000 espectadores, todos en su mayoría colombianos, estuvieron presentes para ver el segundo partido del combinado cafetero.