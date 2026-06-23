NTN24
Martes, 23 de junio de 2026
Martes, 23 de junio de 2026
Selección Colombia

"Marea amarilla": así vieron los jugadores de la selección Colombia desde el bus monumental recibimiento tras llegar al estadio para el segundo partido del Mundial

junio 23, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Hinchas de Colombia - Foto EFE
Hinchas de Colombia - Foto EFE
Las imágenes también incluyen los momentos de los jugadores ingresando a las instalaciones del estadio.

La selección Colombia llegó en la tarde de este martes al estadio de Guadalajara en México para disputar su segundo partido de la Copa Mundial de la FIFA contra República Democrática del Congo.

TE PUEDE INTERESAR

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) reveló momentos antes de que empezara el encuentro un video en el que se puede apreciar el instante exacto de la llegada de los jugadores en el bus al estadio.

o

En el video se ven cientos de colombianos rodeando la llegada del vehículo en el que estaban siendo transportados los futbolistas colombianos que fueron elegidos por el entrenador Néstor Lorenzo para disputar la máxima cita.

El clip, cabe resaltar, muestra la perspectiva de los jugadores, pues la cámara desde donde se grabó estaba dentro del autobús, por lo que fue de esa manera en la que los cafeteros vivieron su llegada.

Las imágenes también incluyen los momentos de los jugadores ingresando a las instalaciones del estadio en el que se tiene previsto el juego de Colombia y República Democrática del Congo.

"Marea amarilla", "Vamos Colombia", "Los colombianos siempre llegamos a cada rincón del planeta para ver a nuestra Tricolor", fueron algunas de las reacciones de los aficionados a la publicación en la red social X.

Colombia, cabe resaltar, terminó en primera posición del grupo K tras haber sido el único equipo de la zona que logró sumar de a 3 puntos, obtenidos en su victoria por 3 a 1 a Uzbekistán.

Sin embargo, antes de jugar contra República Democrática del Congo, permanecía segunda en la tabla de posiciones pues Portugal, que había empatado en la primera jornada, ganó 5 a 0 a Uzbekistán.

o

El estadio, además, estaba vibrante momentos antes de que los jugadores saltaron al terreno de juego. 45.000 espectadores, todos en su mayoría colombianos, estuvieron presentes para ver el segundo partido del combinado cafetero.

Temas relacionados:

Selección Colombia

Mundial 2026

Fútbol

Jugadores

Estadios

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Equipo jurídico de Abelardo De la Espriella habría hallado 85 mil ‘votos fusil’ en las elecciones: Estas serían las modalidades de represión

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Terminó el asunto, en Colombia no hay demora": exfiscal Francisco Barbosa anticipa que el CNE reconocerá pronto a Abelardo de la Espriella como presidente

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Estamos haciendo rendir cuentas": Departamento de Estado de EEUU se pronuncia sobre transición en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Fue una victoria muy luchada": senadora Ashley Moody habla de lo que sería el futuro de la relación de Colombia con EE. UU. tras triunfo de Abelardo de la Espriella

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿América Latina está experimentando un avance preocupante del populismo autoritario?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

UNESCO amplía su red mundial de reservas de biosfera para enfrentar la crisis climática y la pérdida de biodiversidad

Ver más

Videos

Ver más
Iván Cepeda y Gustavo Petro
Elecciones en Colombia

Advierten a Petro y Cepeda desde EE. UU.: habrá sanciones si no aceptan resultados de las elecciones

Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro, dictadores cubanos - Foto: EFE
Régimen Castrista

"Estoy totalmente seguro que no llegan a 2027": José Daniel Ferrer sobre caída del régimen castrista en Cuba

Iván Cepeda/ Gustavo Petro/ Abelardo de la Espriella - Fotos AFP
Elecciones Presidenciales en Colombia

De la Espriella derrotó a Cepeda pese al voto fusil y la intervención de Petro: ¿cuál es el impacto del desconocimiento sin precedentes del resultado?

Francisco Santos. (EFE)
Francisco Santos

"Marco Rubio dijo: nuestro problema no es Colombia, es Petro": exvicepresidente Francisco Santos analiza futuro de relación con EE. UU.

Abelardo de la Espriella - Foto EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

"De la Espriella logró reunir todo el sentimiento antipetrista de Colombia": Néstor Humberto Martínez sobre derrota de Iván Cepeda en segunda vuelta presidencial

Más de Deportes

Ver más
Se suspendió el partido Francia e Irak / FOTO: EFE
Mundial 2026

Se suspendió el partido entre Francia e Irak en el Mundial por alerta de tormenta severa

Copa del Mundial de 2026 | Foto: AFP
Mundial 2026

La prohibición que la FIFA implementará para el Mundial y que pone contra las cuerdas a los aficionados

José Mourinho, DT portugués / Escudo del Real Madrid - Fotos: EFE
Real Madrid

En medio de la apertura del Mundial, el Real Madrid anuncia a José Mourinho como su nuevo DT

Opinión

Ver más
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Inteligencia Artificial

Magnifica Humanitas, 5

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Naturaleza

El Norte vuelve a contabilizar la naturaleza del Sur… y otra vez olvida pagarla

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, firma acuerdo con central obrera - Foto: EFE
Bolivia

Gobierno de Bolivia y central sindical firman acuerdo para poner fin a más de seis semanas de protestas

Cohete de Blue Origin explotó en plena prueba / FOTO: Captura de video
Cohetes

El momento exacto de la explosión de un cohete de Blue Origin, empresa de Jeff Bezos, durante una prueba de encendido

Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, miembros del régimen venezolano - Foto: EFE
Régimen venezolano

"Hay que depurar el sistema": así funcionaría un eventual proceso de reinstitucionalización en Venezuela según Martha Tineo

Banderas de Irán - Foto: EFE
Estados Unidos

Régimen de Irán condiciona cualquier acuerdo con Estados Unidos: exige "resultados tangibles"

Leonardo DiCaprio/ Shakira/ Jennifer Aniston - Fotos EFE
Celebridades

Shakira, Jennifer Aniston y Leonardo DiCaprio: el territorio perdido en Latinoamérica que ha recibido a famosos de talla mundial

Medicina Legal confirma que el cuerpo hallado en la vía Apulo corresponde a Yulixa Toloza; la causa de su muerte podría tardar varios días
Investigación

Así fue la búsqueda de Yulixa Toloza, fallecida tras acudir a centro clandestino de cirugías en Colombia

Antártida - Foto Canva
Antártida

Antártida: descubren el mecanismo que explica por qué algunas zonas se calientan más rápido

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre