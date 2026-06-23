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Martes, 23 de junio de 2026
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Selección Colombia

Daniel Muñoz abre el marcador contra República Democrática del Congo y suma su segundo gol en el Mundial

junio 23, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Daniel Muñoz - Foto AFP
Daniel Muñoz - Foto AFP
El jugador cafetero puso el 1 a 0 parcial con el que Colombia ocupa, hasta el momento, la primera posición del grupo K.

El futbolista colombiano Daniel Muñoz abrió este martes el marcador para la selección Colombia contra la República Democrática del Congo en la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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La primera anotación para Colombia llegó después de un primer tiempo en el que los jugadores cafeteros ejercieron una intensa presión sobre los congoleños y consiguieron rematar seis veces a portería, pero ninguna sin éxito.

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En el inicio del segundo tiempo, Luis Díaz tuvo la oportunidad de anotar, pero el arquero, que ha tenido una destacada actuación, terminó interfiriendo entre la pelota y la portería.

Aunque los africanos habían recuperado parte de la posesión del balón después del contundente arranque colombiano, tras la pausa de hidratación y el entretiempo, La Tricolor siguió dominando el partido y consiguió ser la primera en irse arriba en el marcador.

Durante el primer tiempo del encuentro, incluso, el cuerpo arbitral le anuló a Muñoz un gol que había conseguido debido a que se encontraba en posición adelantada.

Muñoz también se perdió una oportunidad clara de abrir el marcador a los cinco minutos del partido tras un remate a la maya lateral del arco luego de haber quedado en posición clara de gol.

James Rodríguez también había tenido la oportunidad de abrir el marcador en el primer tiempo con un remate de media distancia que el arquero Lionel Mpasi desvió al tiro de esquina.

Aunque República Democrática del Congo realizó el primer remate (que no fue a puerta) del partido, la selección Colombia empezó dominando el partido con varias jugadas ofensivas que mostraron la amplia capacidad en ataque del combinado.

Asimismo, en el mediocampo se evidenció un control de los volantes colombianos, principalmente de Jhon Arias y Gustavo Puerta, quienes repartieron el balón a los atacantes, que remataron en varias ocasiones a puerta.

No solo James Rodríguez y Daniel Muñoz habían intentado anotar, también lo hicieron Luis Díaz, Johan Mojica y Puerta, quienes estuvieron cerca de marcar con potentes disparos a portería que fueron desviados por el arquero congoleño.

Cabe resaltar que la victoria parcial le da a Colombia la primera posición del Grupo K con 6 puntos, seguida de Portugal, que goleó 5 a 0 a Uzbekistán, que perdió 3 a 1 contra los sudamericanos en la primera jornada.

Si el encuentro termina con Colombia arriba en el marcador, se aseguraría un cupo a los dieciseisavos del Mundial a falta del último partido de la fase de grupos contra Portugal.

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Esta será la primera edición de una Copa del Mundo en la que se jugará la instancia de dieciseisavos debido a la ampliación en el número de equipos participantes de 32 a 48.

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