Andrés Velásquez critica llamada entre régimen y enviados de EE. UU. sobre diálogo en Venezuela

El exdiputado venezolano y gobernador del Estado Bolívar, Andrés Velásquez, expresó su decepción ante la llamada sostenida entre representantes del régimen de Nicolás Maduro y enviados estadounidenses, cuando el país esperaba un encuentro presencial que finalmente fue pospuesto para la próxima semana. "Fue una muy mala señal, porque el país entero estaba esperando este anunciado encuentro ya desde hace un par de semanas atrás", afirmó Velásquez en entrevista. Asimismo, señaló que la población venezolana experimentó "una enorme decepción" al conocerse que solo hubo una llamada virtual para anunciar una agenda que consideró "ya estaba suficientemente acordada". Respecto al "fortalecimiento de la democracia", Velásquez fue contundente: "¿De qué fortalecimiento de la democracia vamos a hablar?". Enfatizó que Venezuela necesita "establecer un conjunto de condiciones mediante un cronograma electoral presidencial", incluyendo la devolución de partidos políticos a sus legítimas autoridades, liberación de todos los presos políticos y la creación de un nuevo Consejo Nacional Electoral y Tribunal Supremo de Justicia. Finalmente, Velásquez descalificó los llamados a la reconciliación de Nicolás Maduro desde la prisión en Nueva York, donde permanece por cargos de narcoterrorismo: "El señor no tiene ninguna autoridad moral para hablar de reconciliación del país". También reveló tensiones internas en el chavismo, con grupos que acusan a Delcy Rodríguez de "traidora" y otros reclamando mayor participación en el poder.