Cristiano Ronaldo debutará como actor y productor en su propia serie de televisión “Day 1s”

Tras cerrar su ciclo mundialista con la selección de Portugal a sus 41 años, Crisitano Ronaldo prepara su desembarco en la industria del entretenimiento global. El actual delantero del AL-Nassr de Arabia Saudita debutará como actor y productor ejecutivo en “Day 1s”, una nueva serie dramática inspirada en los secretos, dilemas éticos e intrigas del negocio de los agentes deportivos.

El proyecto es producido por UR-Marv Studios, una alianza estratégica lanzada entre la estrella lusitana y el reconocido director britanico Mathew Vaughn director de títulos como (Kingsman y X-Men: First Class). La producción, financiada de manera independiente, comenzará sus rodajes en Londres.

La trama de la serie sigue la historia de Stanley Dalton, un ficticio y respetado representante de fútbol británico, interpretado por el galardonado actor Damian Lewis (Homeland, Band of Brothers). Cristiano Ronaldo compartirá pantalla en un rol protagónico e intervendrá activamente en el desarrollo creativo de la historia.

La producción quiere hacer que la historia sea lo más realista y atractiva posible. Para lograr esto, han confirmado que participarán personas muy importantes en el deporte y la cultura. Entre ellos están el exfutbolista francés Thierry Henry y el rapero británico Dave.

“El proyecto combina la tensión del drama televisivo con la fascinación que genera el detrás de escena del fútbol europeo de élite”, destacaron fuentes de la producción.

El paso del delantero por el Real Madrid y el Manchester United construyó una de las carreras deportivas más laureadas de la historia. Sin embargo, tras la eliminación de Portugal en los octavos de final del Mundial 2026 frente a España, el atacante ha acelerado su transición empresarial hacia el sector audiovisual.

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​Con 'Day 1s', Cristiano Ronaldo no sólo explora su faceta interpretativa, sino que busca consolidar a su productora como un actor relevante en la industria del cine y las series europeas.