Gran tensión en una Selección Femenina de Fútbol de España sin Jenni Hermoso: "no están pasando por un buen momento"

La Selección Femenina de Fútbol de España ha decidido seguir con su agenda deportiva, manteniendo su concentración previa al encuentro del viernes contra Suecia por la UEFA Nations League.

De acuerdo con declaraciones ofrecidas por dos de las campeonas del mundo con ‘La Roja’, la determinación se da por un sentido de “responsabilidad" y para que sean tomadas las “solicitudes de cambio” trasladadas por las jugadoras del seleccionado.

A propósito, la defensora Irene Paredes, sostuvo en rueda de prensa que espera que todas las peticiones puedan ser tomadas en cuenta por la directiva de la Real Federación Española de Fútbol.

"Tomamos la decisión de quedarnos no porque estemos a gusto, nos quedamos porque creemos que es lo que tenemos que hacer para que los acuerdos se lleven adelante (...) También por responsabilidad hacia nosotras y hacia la Sub-23 porque era pasarles una bomba", mencionó Paredes.

"Estamos demandando cambiar cosas para llegar al punto de sólo jugar y no estar pendiente de si el sistema funciona o no funciona", acotó.

Por su parte, para la centrocampista Alexia Putellas, de llegar a un acuerdo con la RFEF, se lograría potenciar al fútbol femenino.

"Sabemos que hay cosas que toman un tiempo, pero ya están produciéndose cambios. Veníamos reclamando que nos escucharan durante bastante tiempo porque sabíamos que durante décadas había una discriminación sistemática con el femenino, tuvimos que pelear muchísimos para ser escuchadas", comentó Putellas.

Sobre el presunto pedido de destitución de la actual DT del combinado español, Montse Tomé, la doble Balón de Oro aclaró: "Nunca hemos pedido destitución ni quitar ni poner de un entrenador, nunca, lo que hemos hecho es trasladar inquietudes o conceptos en los que el vestuario no se siente cómodo, siempre entendiendo que nuestro trabajo no es eso, trasladando la información adecuada a la persona que luego elige este tipo de situaciones".

Las palabras de Putellas fueron reforzadas por la propia entrenadora Tomé, que más allá de admitir que la relación entre cuerpo técnico y jugadoras no arrancó con el pie derecho, rechazó que las futbolistas hayan pedido su destitución.

“Lo que ha salido en los medios, que no nos quieren, eso no lo siento, no lo he oído de ellas", afirmó Tomé en conferencia de prensa antes del Suecia vs. España.

"Ellas no están pasando por un buen momento, es real, nosotros tampoco es nuestro mejor inicio, pero es la situación que tenemos", añadió la seleccionadora española.

Todo esto sucede posterior al duro pronunciamiento de la futbolista Jennifer Hermoso tras ser excluida de la convocatoria de la Selección de España.

Según se conoció, la actual estratega (Tomè) decidió no convocar a la delantera Jenni Hermoso para “protegerla”.

“Comienza una etapa nueva (…) Hemos creído que esta es la mejor manera de protegerla”, aseveró la nueva timonel del plantel ibérico.

Luego de conocerse la convocatoria, Hermoso emitió un comunicado en el que cuestionó a la RFEF y en donde apuntó que “nada ha cambiado” en la institución tras la renuncia de Rubiales en medio del escándalo del beso no consentido, el cual se encuentra en etapa de investigación formal.

“Llevamos semanas, meses buscando esa protección que dentro de la misma RFEF no hemos podido encontrar. Las mismas personas que nos piden confianza son las que hoy lanzan una lista con jugadoras que han pedido no ser convocadas”, sentenció Hermoso.

Tal parece que en el seno de la Selección Femenina de Fútbol de España la tensión no ha podido ser minimizada. Sin embargo, tanto fanáticos, combinado nacional y directivos concuerdan en el sentimiento de frustración que provoca lograr una hazaña, como lo es ganar una Copa del Mundo, y que la celebración de la conquista pase a un segundo plano por un escándalo extradeportivo.