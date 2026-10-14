Expresidente Álvaro Uribe se pronuncia sobre decreto de De la Espriella ante movilizaciones de la oposición: "Hace un gran esfuerzo en materia de orden público"

El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, celebró este miércoles la posición del Gobierno de Abelardo de la Espriella en relación con la protesta y ante la jornada de movilizaciones de la oposición.

“El gobierno del presidente De la Espriella está haciendo un gran esfuerzo en materia de orden público”, dijo Álvaro Uribe desde Madrid, España.

“El presidente De la Espriella ha dicho, de acuerdo con los principios democráticos, que se respeta toda la protesta, pero cero violencia y así tiene que ser”, resaltó.

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En ese sentido, señaló que “eso de permitir que la protesta derive en violencia le hace daño a la democracia y a la ciudadanía”.

Este miércoles se llevan a cabo manifestaciones en Colombia en respuesta a los primeros meses del gobierno de Abelardo de la Espriella.

Sindicatos, estudiantes e indígenas se manifestarán este miércoles en las principales ciudades en contra del nuevo gobierno que apenas cumple un poco más de dos meses de gestión desde su posesión el pasado 7 de agosto.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, firmó en la noche del martes un decreto que modifica la respuesta de las autoridades frente a las manifestaciones.

El nuevo decreto modifica otra orden ejecutiva de 2021 que privilegiaba el diálogo y la mediación antes de que la fuerza pública actuara en caso de manifestaciones violentas.

El decreto de De la Espriella establece también nuevas definiciones sobre actos violentos, agresiones, la retención de personas o acciones como los bloqueos en vía pública.

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"¡No se toleran la violencia, el vandalismo ni los bloqueos que atropellan los derechos de millones de ciudadanos!", escribió el mandatario en X.

La orden ejecutiva también busca establecer corredores y zonas seguras para el transporte, los servicios esenciales, la infraestructura crítica y las vías nacionales.

"No voy a permitir que se bloqueen vías, que se impida el tránsito libre de los ciudadanos", agregó De la Espriella en un video que acompaña su mensaje en X.

"No existe el derecho a destruir, a bloquear, a atacar la fuerza pública, a agredir y por supuesto no existe el derecho a sembrar caos", insistió.