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Martes, 03 de noviembre de 2026
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Venezuela

Futbolista venezolano hace historia en México y se convierte en el máximo goleador de su país en la liga MX

noviembre 3, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Salomón Rondón, jugador de fútbol | Foto: @Salorondon23
Salomón Rondón, jugador de fútbol | Foto: @Salorondon23
Con un doblete frente a Tigres, el atacante del Pachuca alcanzó 45 anotaciones en el fútbol nacional mexicano y se convirtió en el máximo goleador venezolano del torneo.

El fútbol venezolano tiene un nuevo registro histórico en México. Un delantero de la Vinotinto superó una marca que tuvo por 14 años en poder de Giancarlo Maldonado y se convirtió en el futbolista de su país con más goles en la historia de la Liga MX.

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El protagonista es Salomón Rondón, quien llegó a las 45 anotaciones en el campeonato mexicano gracias a un doblete en la victoria 3-0 del Pachuca ante Tigres UANL, correspondiente a la jornada 15 del torneo Apertura 2026.

El atacante anotó a los minutos 42 y 53 del compromiso, jugado en el estadio Hidalgo. Con esas dos anotaciones dejó atrás los 44 goles que consiguió Maldonado en sus etapas con Atlante y Atlas, cifra que lo tenía como el venezolano más efectivo en la Primera División mexicana.

La actuación igualmente consolidó el gran momento individual del delantero, que llegó a 15 tantos en el actual campeonato y se sostiene en el primer lugar de la tabla de goleadores del Apertura. A sus 37 años, el futbolista sigue siendo una de las principales referencias ofensivas del Pachuca.

Giancarlo Maldonado estableció el registro de 44 goles en la Liga MX, con 42 anotaciones para Atlante y otras dos con Atlas. En estos últimos 14 años, ningún otro venezolano consiguió superar esa cifra en el fútbol mexicano.

Ahora, Rondón tiene el primer lugar con 45 tantos. Detrás de los dos aparece Juan Arango, quien acumuló 41 goles en sus pasos por Pachuca, Puebla, Monterrey y Tijuana.

En la lista también figuran Fernando Aristeguieta, con 25 anotaciones, y Jhonder Cádiz, quien logró 16 entre sus etapas con Pachuca y León.

El registro de Rondón tiene más relevancia por el momento en el que lo consigue. El delantero arribó al fútbol mexicano en 2024, cuando tenía 34 años, luego de una carrera internacional que incluyó equipos como Málaga, Zenit de San Petersburgo, West Bromwich Albion, Newcastle, Everton y River Plate.

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El doblete ante Tigres no solo le hizo establecer la nueva marca nacional, sino que incrementó su ventaja en la disputa por el título de máximo anotador del Apertura 2026. Con 15 goles en 15 partidos, Rondón se sostiene en la cima de la clasificación individual.

El entrenador del Pachuca, Benjamín Mora, resaltó su aporte y la relación construida con el delantero. “No tengo ni siquiera palabras para describir la admiración”, dijo el técnico al momento que se refirió al atacante luego de la victoria.

Rondón, máximo goleador histórico de la selección venezolana, suma así otro reconocimiento a su trayectoria. Su doblete no solo ayudó al Pachuca frente a Tigres: además lo transformó en el venezolano con más anotaciones en la historia de la Liga MX.

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