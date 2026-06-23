"¡Hoy juega Luchito y desde aquí lo apoyamos!": el mensaje del Bayern Múnich para el guajiro previo al segundo juego de Colombia en el Mundial

Este martes, en su segunda salida en la Copa del Mundo, la selección Colombia se medirá ante su similar de República Democrática del Congo , un encuentro en el que el conjunto sudamericano buscará mantener su invicto ante selecciones africanas, pero sobre todo sumar de a tres y consolidarse en el liderato del grupo K del certamen mundialista.

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Previo al encuentro entre la 'Tricolor' y los 'Leopardos', una vez el Bayern Múnich , equipo en el que milita el extremo Luis Díaz, dejó ver que se encuentra colombiano al tanto de la actuación del guajiro, una de sus máximas figuras durante la reciente temporada.

Por medio de sus redes sociales, el conjunto alemán envió un mensaje de apoyo al futbolista cafetero, uno de los hombres destacados dentro de la selección Colombia.

"¡Hoy juega Luchito y desde aquí lo apoyamos! Todos muy atentos a la actuación de nuestro Luis Díaz en su segundo partido de esta Copa del Mundo. ¡Vamos con todo, mi llave! ¡Desde aquí te seguimos apoyando!" , dice la publicación.

Con este mensaje, los 'Gigantes de Baviera', una vez más, dejan ver que se encuentran al tanto de la participación de sus jugadores en la Copa del Mundo de Canadá, México y Estados Unidos, certamen en el que compiten tres de sus máximas figuras: Michael Olise con Francia, Harry Kane con Inglaterra y Luis Díaz con Colombia.

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Cabe destacar que, durante la primera fecha de la fase de grupos del Mundial, los tres futbolistas fueron protagonistas con cada una de sus selecciones.

Fueron elegidos los jugadores MVP de aquella jornada, que fue símbolo de orgullo para el Bayern Múnich que ve como su tridente sigue brillando en el certamen más importante del fútbol.

En aquella oportunidad, en el encuentro entre la 'Tricolor' y Uzbekistán, el guajiro se reportó con gol y asistencia.

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La selección Colombia, en la que milita el extremo colombiano Luis Díaz, se medirá en la noche de este martes 23 de junio ante su similar de República Democrática del Congo en el Estadio Guadalajara, a partir de las 9:00 pm hora colombiana.