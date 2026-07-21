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Martes, 21 de julio de 2026
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Selección Argentina

Scaloni rompe el silencio y responde sobre supuestas presiones y conflictos internos en la Selección Argentina en la final del Mundial

julio 21, 2026
Por: Luis Cifuentes
Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina - Foto: EFE
Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina - Foto: EFE
Scaloni se refirió a algunas informaciones que se ha conocido extraoficialmente sobre la final de la cita orbital el pasado domingo en el estadio MetLife de Nueva Jersey.

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, habló este martes sobre la final del Mundial, dos días después de caer ante la selección española por la mínima diferencia.

Scaloni rompió el silencio y respondió sobre la información que ha trascendido en las últimas horas relacionada con supuestas presiones a sus jugadores por parte de la FIFA y hasta conflictos internos en la Albiceleste.

A su salida del predio de Ezeiza, en Buenos Aires, Scaloni se refirió a algunas informaciones que se ha conocido extraoficialmente sobre la final de la cita orbital el pasado domingo en el estadio MetLife de Nueva Jersey.

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El entrenador de la Albiceleste respondió en primer lugar sobre supuestas presiones de la FIFA a a la selección argentina.

"No sé, no veo redes, no tengo... ¿Presiones? No, no tengo idea. No sé de qué me hablás... No sé, no tengo ni idea de lo que me estás hablando", dijo.

Además, habló sobre el descontento que se habría desatado al interior del máximo ente del fútbol mundial por la pancarta en referencia a las Islas Malvinas que mostraron los jugadores después del partido de la semifinal ante Inglaterra.

"No sé, no tengo conocimiento (de sanciones). No sé si en un futuro... no sé, no nos dijeron nada. Me preguntás cosas que no sé... la vi (la bandera) como ustedes", declaró.

Por último, se refirió a supuestos descontentos y divisiones internas en la Selección Argentina previo a la final.

“¿Conflictos internos? No puedo creer lo que me están preguntando", dijo.

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"Fue algo impresionante, muy lindo. Cuesta y yo digo que está bien que se festeje, pero cuesta digerir que no se gana. Nos viene bien saber que no ganamos y que en la derrota también somos nobles. Nosotros ayer cuando íbamos en el colectivo, ver esos nenes de 8, 9, 10 años que estaban contentos, no habiendo ganado, es algo maravilloso, de verdad", agregó.

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