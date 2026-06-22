"Interrumpe y altera la identidad del partido, mucho más de lo que pensaba": entrenador de importante selección en el Mundial sobre pausas de rehidratación

Las pausas para hidratarse introducidas en esta, la Copa Mundial de la FIFA 2026, están afectando los partidos más de lo que se pensaba inicialmente y rompen el ritmo del juego, afirmó el lunes el seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel.

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La FIFA, cabe resaltar, introdujo pausas de hidratación de tres minutos a mitad de cada tiempo debido a las sofocantes temperaturas en las ciudades sede de Estados Unidos, Canadá y México, pero han suscitado opiniones encontradas.

Los detractores afirman que estas pausas, que en esencia dividen el partido en cuatro cuartos, no hacen más que permitir a las cadenas de televisión sacar provecho de los cortes publicitarios de más de dos minutos, lo que ha sido motivo de controversia entre los puristas del deporte.

"Creo que eso (la pausa para hidratarse) interrumpe y altera la identidad del partido, mucho más de lo que pensaba", dijo Tuchel en una rueda de prensa previa al partido del Grupo L ante Ghana.

Inglaterra, cabe resaltar, tuvo un destacable arranque en la máxima cita deportiva tras haber derrotado a la selección de Croacia por 4 a 2 en un juego en el que se mostró como una de las candidatas al título.

"Por supuesto, antes ya había pausas de hidratación, cuando hacía mucho, mucho calor y eran necesarias, pero eran más cortas y solo se producían en algunos partidos. Ahora, en cambio, dividen el partido prácticamente en cuatro cuartos, y creo que alteran las características", agregó.

Aunque no todos los partidos se disputan durante el día, las pausas de hidratación se han impuesto en todos los encuentros del Mundial en aras de la equidad y la uniformidad, incluso si las condiciones meteorológicas no las requieren realmente.

Se espera que las temperaturas en Boston el martes, cuando los ingleses se midan ante los ghaneses, no superen los 20 grados centígrados, según reportes del clima.

"Como entrenador, por supuesto que me gusta tener influencia y mantener a mi equipo unido, pero, en general, creo que me gusta más el fútbol cuando se juega de una sola vez, en una sola parte, porque así se genera un impulso", afirmó Tuchel.

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El seleccionador concluyó: "Es difícil crear un impulso, y es difícil mantenerlo (...) Se desarrolla a lo largo de un periodo de tiempo más prolongado y eso simplemente contribuye a la esencia de este deporte, y eso (la pausa para hidratarse) le resta valor".