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Martes, 14 de julio de 2026
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Dictadura en Venezuela

Organizaciones exigen al régimen venezolano garantizar la labor periodística y desbloquear medios durante la emergencia por los terremotos

julio 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Cámara de TV profesional - Foto de referencia: pexels
Cámara de TV profesional - Foto de referencia: pexels
La petición fue presentada mediante una carta enviada al viceministro de Relaciones Exteriores del régimen, Oliver Blanco.

Durante las últimas horas, varias organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de prensa solicitaron al régimen venezolano eliminar las restricciones que, según denuncian, han dificultado el trabajo de los periodistas durante la cobertura de la emergencia causada por los terremotos del pasado 24 de junio.

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Asimismo, pidieron levantar el bloqueo que mantiene inaccesibles decenas de portales informativos en el país suramericano.

La petición fue presentada mediante una carta enviada al viceministro de Relaciones Exteriores del régimen, Oliver Blanco.

El documento fue liderado por Reporteros Sin Fronteras (RSF) y respaldado por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), IFEX, Free Press Unlimited, RedesAyuda, Espacio Público, ProboxVE e IPYS Venezuela.

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Las organizaciones sostienen que los reporteros han enfrentado múltiples obstáculos para informar sobre las consecuencias de los sismos, entre ellos procesos de autorización poco claros y dificultades logísticas que complican el desarrollo de su labor.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Expertos aseguran que se trató de un 'doblete sísmico', el cual ocurre cuando dos terremotos de magnitudes similares azotan la misma zona en un período corto de tiempo, sin que el segundo sea una simple réplica.

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Los especialistas sostienen que este se desencadena porque la tensión tectónica acumulada es tan extrema que la ruptura de una falla transfiere su presión de inmediato a otra falla o segmento cercano, lo que provoca una segunda liberación de energía casi simultánea.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

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