NTN24
Lunes, 22 de junio de 2026
Lunes, 22 de junio de 2026
Mundial 2026

Mbappe va por el récord de Messi: marcó doblete en la victoria de Francia ante Irak en el Mundial y está a dos del argentino

junio 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Mbappe y Francia ganaron en el Mundial / FOTO.EFE
Mbappe y Francia ganaron en el Mundial / FOTO.EFE
El partido que fue suspendido por media hora ante la amenaza de tormenta, se reanudó y los ‘galos’ se clasificaron a la siguiente roda de la Copa del Mundo.

Francia derrotó 3-0 a Irak con doblete de Kylian Mbappé, quien llegó a 16 goles en los mundiales y persigue de cerca a Lionel Messi, quien se convirtió este lunes en el máximo goleador de la historia de los mundiales con 18 anotaciones.

Te puede interesar:


Los goles de la tortuga – más el de Dembelé- sirvieron para la victoria de los ‘galos’, quienes se clasificaron a la próxima ronda del Mundial y esperan en el tercer partido seguir mostrando su condición de favorito y Mbappe espera recortarle la distancia al argentino por su récord.

o

El partido en el Lincoln Financial Field, correspondiente a la segunda jornada del Grupo I, estuvo marcado por una suspensión de más de dos horas debido a una alerta de tormenta severa en Filadelfia.

A pesar del mal clima, el astro del Real Madrid ratificó que la Copa del Mundo le sienta muy bien: ya lleva 16 anotaciones en tres ediciones de la mayor pasarela del fútbol.

Pero el astro de la Albiceleste resiste de momento el intento de golpe de Estado de su excompañero del PSG, quien está a tiro de su marca pese a haber disputado doce partidos menos (28 contra 16).

Messi, a dos días de cumplir 39 años, se desprendió este lunes del alemán Miroslav Klose, ya retirado y que mantenía el prestigioso récord desde Brasil 2014 con 16 dianas, la cifra alcanzada este lunes por Mbappé.

o

Con su 10 en modo insaciable, un impulso adicional en las aspiraciones francesas de ganar su tercera estrella, el equipo de Didier Deschamps cerrará la fase de grupos el viernes ante la Noruega de Erling Haaland en Foxborough, cerca de Boston.

Irak, por su parte, no tiene unidades en el Grupo I y se jugará la vida el mismo día, en Toronto, contra Senegal.

Temas relacionados:

Mundial 2026

Selección de Francia

Irak

Fútbol

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Colombia ante crucial decisión este domingo: principales respuestas de De la Espriella y Cepeda en entrevistas clave antes de elecciones presidenciales

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Perdonar no es dejar de pedir justicia": exprisionero político venezolano Jesús Alemán

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Hay sectores que llaman a incendiar el país": almirante en retiro alerta sobre amenazas durante elecciones de este domingo en Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Trump confirma que el régimen de Irán "aceptará someterse a inspecciones importantes de armas para garantizar la 'honestidad nuclear'"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿América Latina está experimentando un avance preocupante del populismo autoritario?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

UNESCO amplía su red mundial de reservas de biosfera para enfrentar la crisis climática y la pérdida de biodiversidad

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y Abelardo de la Espriella - AFP - EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

"Él ganó, grande": Donald Trump reacciona a los resultados de la segunda vuelta electoral en Colombia

Iván Cepeda, candidato presidencial en Colombia. (EFE)
Iván Cepeda

Iván Cepeda no reconoce a Abelardo de la Espriella como ganador "oficial" de la elección y dice que se impugnarán 33 mil mesas en Colombia

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial de Colombia - Foto: EFE
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella recibe primeros mensajes de felicitaciones desde EE. UU. y Colombia por victoria en elecciones presidenciales

Abelardo de la Espriella (AFP)
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella gana la elección presidencial en Colombia

Elecciones en Colombia (AFP)
Registraduría

"Con plenas garantías de transparencia e integridad electoral se desarrolló la segunda vuelta": Registraduría de Colombia tras cierre de urnas

Más de Deportes

Ver más
Lionel Messi | Foto: AFP
FIFA

El contundente mensaje de Lionel Messi a horas del debut de Argentina ante Argelia en el Mundial 2026

Cristiano Ronaldo y Juan Guillermo Cuadrado en su paso por la Juventus - Foto: AFP
Juan Guillermo Cuadrado

Así es como Juan Guillermo Cuadrado recordó su cruce con Cristiano Ronaldo cuando fueron compañeros en la Juventus

Avión de Panamá - Federación Panameña de Fútbol
Copa Mundial del Fútbol

"Una aeronave que lleva mucho más que un equipo": así es de imponente el avión que transportó a la selección de Panamá rumbo al Mundial

Opinión

Ver más
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Inteligencia Artificial

Magnifica Humanitas, 5

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Naturaleza

El Norte vuelve a contabilizar la naturaleza del Sur… y otra vez olvida pagarla

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Lionel Messi | Foto: AFP
FIFA

El contundente mensaje de Lionel Messi a horas del debut de Argentina ante Argelia en el Mundial 2026

José Breijo, preso político del régimen venezolano - Foto: NTN24
Dictadura en Venezuela

José Breijo, de 73 años, fue excarcelado en Venezuela y al llegar a su vivienda la encontró ocupada por funcionario del régimen: "Salió riéndose y se fue"

Cristiano Ronaldo y Juan Guillermo Cuadrado en su paso por la Juventus - Foto: AFP
Juan Guillermo Cuadrado

Así es como Juan Guillermo Cuadrado recordó su cruce con Cristiano Ronaldo cuando fueron compañeros en la Juventus

México - AFP
Mundial

Encontraron un cuerpo sin vida frente al estadio en donde entrena la selección de Irán para el Mundial en México

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: AFP
Elecciones en Colombia

"Es una narrativa que uno ve como patrón en los gobiernos de izquierda": analista sobre cuestionamientos de Petro a elección presidencial en Colombia

Avión de Panamá - Federación Panameña de Fútbol
Copa Mundial del Fútbol

"Una aeronave que lleva mucho más que un equipo": así es de imponente el avión que transportó a la selección de Panamá rumbo al Mundial

Selección de Brasil | Foto: EFE
Mundial 2026

Por primera vez en 20 años, Brasil pierde a un jugador por lesión antes de debutar en una edición de un Mundial

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre