Mbappe va por el récord de Messi: marcó doblete en la victoria de Francia ante Irak en el Mundial y está a dos del argentino

Francia derrotó 3-0 a Irak con doblete de Kylian Mbappé, quien llegó a 16 goles en los mundiales y persigue de cerca a Lionel Messi, quien se convirtió este lunes en el máximo goleador de la historia de los mundiales con 18 anotaciones.

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Los goles de la tortuga – más el de Dembelé- sirvieron para la victoria de los ‘galos’, quienes se clasificaron a la próxima ronda del Mundial y esperan en el tercer partido seguir mostrando su condición de favorito y Mbappe espera recortarle la distancia al argentino por su récord.

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El partido en el Lincoln Financial Field, correspondiente a la segunda jornada del Grupo I, estuvo marcado por una suspensión de más de dos horas debido a una alerta de tormenta severa en Filadelfia.

A pesar del mal clima, el astro del Real Madrid ratificó que la Copa del Mundo le sienta muy bien: ya lleva 16 anotaciones en tres ediciones de la mayor pasarela del fútbol.

Pero el astro de la Albiceleste resiste de momento el intento de golpe de Estado de su excompañero del PSG, quien está a tiro de su marca pese a haber disputado doce partidos menos (28 contra 16).

Messi, a dos días de cumplir 39 años, se desprendió este lunes del alemán Miroslav Klose, ya retirado y que mantenía el prestigioso récord desde Brasil 2014 con 16 dianas, la cifra alcanzada este lunes por Mbappé.

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Con su 10 en modo insaciable, un impulso adicional en las aspiraciones francesas de ganar su tercera estrella, el equipo de Didier Deschamps cerrará la fase de grupos el viernes ante la Noruega de Erling Haaland en Foxborough, cerca de Boston.

Irak, por su parte, no tiene unidades en el Grupo I y se jugará la vida el mismo día, en Toronto, contra Senegal.