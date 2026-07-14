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María Corina Machado

Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental asegura que EE. UU. no promoverá el regreso de María Corina Machado durante la emergencia en Venezuela

julio 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak / Premio Nobel de Paz, María Corina Machado - Fotos: EFE
Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak / Premio Nobel de Paz, María Corina Machado - Fotos: EFE
Dicho asunto se desarrolló en una audiencia en el Congreso en la que se abordó, como eje central, la estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos y el Hemisferio Occidental.

Este martes 14 de junio, el senador de los Estados Unidos, Tim Kaine, debatió con el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, sobre el regreso a Venezuela de la premio Nobel de Paz María Corina Machado.

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Dicho asunto se desarrolló en una audiencia en el Congreso en la que se abordó, como eje central, la estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos y el Hemisferio Occidental.

Sobre la líder de la democracia en Venezuela, Kozak dijo: "Con respecto a María Corina Machado, a quien creo que todos conocemos y admiramos, la administración ha intentado mantener un equilibrio delicado respecto a la ayuda por el terremoto, diciendo que no nos oponemos a su regreso. Ella no es una prisionera ni nada por el estilo".

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Al mismo tiempo, sostuvo: "hemos dicho que, en términos de utilizar nuestras energías y recursos, no vamos a facilitar, fomentar ni respaldar esto, ni a tomar las medidas que serían necesarias para lograr que el régimen interino (de Delcy Rodríguez) la acepte en un momento en que estamos tratando de lidiar con la ayuda por el terremoto. Quiero decir, este es un margen bastante estrecho aquí para no introducir un elemento político en el contexto del terremoto".

Luego, el senador Kaine tomó la palabra. "Sí, pero quiero profundizar en eso. Entonces, no oponerse a su regreso, no poder facilitar el regreso, pero ni siquiera estar dispuestos a hablar con el gobierno para decir que debería ser tratada con justicia... Quiero decir, ella es una ciudadana venezolana. ¿Dónde creció usted, Sr. Kozak?", preguntó el legislador.

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Ante esto, Kozak contestó: "En California", a lo que Kaine recalcó: "Entonces, si hubiera un terremoto en California, casi puedo garantizarle que querría ir a casa para estar con su familia y ayudarlos. No hay nada inusual o político en eso como motivación. Así que decir que bueno, tenemos que preocuparnos por la política de su regreso".

"Ella es una ciudadana venezolana. Ella querría regresar a su hogar de la misma manera que lo haría usted o yo para intentar ayudar a su familia y amigos. Por lo tanto, no creo que haya una expectativa de que EE. UU. tenga que protegerla, pero EE. UU. tiene una enorme influencia en Venezuela, y si ella quisiera volver a casa, EE. UU. debería decir: 'Deben tratarla con el respeto que se merece como ganadora del Premio Nobel y como alguien cuyo partido político acaba de ganar una elección presidencial ante los ojos del mundo en los últimos dos años'. Y esperaría que esa fuera la postura de la administración", manifestó Kaine.

Antes de dar por finalizada la discusión, Kozak expresó: "Nuestra postura, senador, ha sido que todos los venezolanos que han estado en el exilio porque tienen órdenes de arresto en su contra en Venezuela deberían poder regresar, y eso incluye, en primer lugar, a María Corina Machado. Al mismo tiempo que hemos avanzado en eso, no hemos llegado a una resolución completa con las autoridades interinas".

"Hay mucha gente que estaba en esa misma situación. Aprobaron una ley de amnistía para amnistiar a muchas de las personas que estaban en la cárcel y a muchas de las personas que estaban en el exilio", continuó.

"No es una ley de amnistía perfecta. Funcionó para mucha gente. Muchos políticos han podido regresar y activarse. Su partido pudo reabrir su sede y demás. Pero todavía hay algo menos de 400 presos políticos en Venezuela que deberían ser liberados. Y todavía hay personas como ella fuera de Venezuela que deberían poder regresar y aún no pueden debido a esto", añadió el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental.

Recientemente, el presidente de EE. UU. Donald Trump negó haberle prohibido a María Corina Machado regresar a Venezuela y la calificó como una "persona fantástica".

Sin embargo, aclaró que la Unión Americana no respaldaría su viaje para evitar confrontaciones y desestabilización política.

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