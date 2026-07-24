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Viernes, 24 de julio de 2026
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Fútbol

Santa Fe golpeó al Caracas y quedó a un paso de los octavos de la Sudamericana

julio 24, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Hugo Rodallega, delantero de Santa Fe - Foto: AFP
Hugo Rodallega, delantero de Santa Fe - Foto: AFP
El conjunto bogotano ganó 2-0 en El Campín y viajará a Venezuela con una ventaja clave para cerrar la serie.

Independiente Santa Fe venció 2-0 al Caracas FC este jueves en el estadio El Campín, en Bogotá , y con esto, adquirió una ventaja fundamental en la repesca de la Copa Sudamericana, serie que definirá al equipo que avanzará a los octavos de final.

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El conjunto del técnico uruguayo Pablo Repetto asumió el control desde el principio y generó peligro constante al arco defendido por Frankarlos Benítez. La pelota sin duda, fue una de sus principales armas en el transcurso del inicio del encuentro.

Caracas trató de actuar con rapidez y tuvo su oportunidad más clara a los ocho minutos cuando Robert Hernández realizó un remate que pasó cerca del poste izquierdo. Sin embargo, Santa Fe fue ganado terreno con las apariciones de Omar Fernández, Jeison Angulo y Hugo Rodallega.

La constancia del equipo local halló su recompensa en el minuto 30. Nahuel Bustos siguió a Rodallega y el veterano delantero colombiano hizo un potente tiro con la zurda desde fuera del área para superar a Benítez y poner el 1-0.
Antes del descanso, Santa Fe estuvo a punto de ampliar el marcador, mientras Caracas tuvo una nueva oportunidad con un cabezazo de Sebastián González.

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El equipo venezolano salió con otra actitud para el segundo tiempo y adelantó sus líneas en busca del empate. Robert Hernández y Michael Covea crearon peligro y pusieron a prueba a la defensa del equipo colombiano, el cual logró resistir el mejor tramo del conjunto visitante.

Santa Fe recuperó el control con los cambios realizados por Repetto y de nuevo pudo acercarse al arco de Caracas. Rodallega por su parte, tuvo una ocasión para marcar su segundo gol, pero disparó por encima del travesaño un centro de Helibelton Palacios.

La sentencia del encuentro llegó al minuto 84. Franco Fagúndez, quien acababa de ingresar en sustitución de Bustos, aprovechó un centro de Christian Mafla y definió de primera para poner el 2-0 definitivo.

El resultado deja a Santa Fe con una ventaja muy buena de dos goles para el partido de vuelta, que se jugará el próximo jueves 30 de julio en Caracas. El equipo colombiano querrá cerrar la clasificación frente a un rival que necesitará remontar la serie como local.

El vencedor de esta serie pasará a los octavos de final de la Copa Sudamericana, instancia donde verá las caras con River Plate de Argentina.

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