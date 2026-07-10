"Deben ir a prisión, construyeron basura": venezolanos increpan al hijo de Maduro en una de las zonas afectadas por el terremoto

En las últimas horas, Nicolás Maduro Guerra, conocido como 'Nicolasito', hijo del dictador venezolano preso en Estados Unidos, visitó una de las zonas más afectadas por los terremotos del pasado 24 de junio.

Se trata de la zona de Misión Vivienda, un proyecto de obras públicas que había sido motivo de preocupación durante años. En total son 200 casas construidas bajo proyecto ordenado por el fallecido Hugo Chávez.

Allí, decenas de viviendas se rompieron como papel dejando a varias familias sin hogar y sin algunos de sus seres queridos.

Como si fuera una metáfora de lo que ha sido el régimen, las viviendas fueron por poco más de 10 años una ilusión efímera para algunos ciudadanos y terminó con una tragedia que, además de milles víctimas, deja dolor y rabia ante la falta de previsión de quienes adelantaron estos proyectos.

Justamente, uno de los representantes del chavismo es 'Nicolasito', que ante las quejas de la comunidad de la zona no pudo hacer más que callar y asentir con la cabeza.

Reconociendo la inacción de años de chavismo y la fragilidad del proyecto del antecesor de su padre, Maduro Guerra no tuvo palabras para responderle a Damely Díaz, madre de familia que perdió a su hija dentro de una de estas viviendas.

Díaz habló con el medio noruego TV2, mismo que pudo captar el momento en que Díaz y otros ciudadanos increparon a Maduro Guerra.

"Mi hija estuvo enterrada durante cuatro días. Podría haberse salvado durante ese tiempo. Era una niña pequeña que no pidió nacer ni pidió morir", dijo Díaz.

Justamente Díaz fue quien recibió al hijo del tirano cuando intentaba lavar su imagen visitando los escombros, pero él y sus acompañantes recibieron cuestionamientos, críticas e insultos de parte de ciudadanos que lo perdieron todo.

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"¡Deben ir a prisión! ¡Todos deben ir a prisión!", grita Díaz a la caravana de costosas camionetas Toyota.

"¡Ese bastardo de Nicolás!", dijo otro ciudadano.

"No solo perdí la cocina, perdí a mi hija. ¡Usted es responsable de todo esto y tiene que pagarlo!", gritaba la mujer entre lágrimas.

"¡Construyeron basura! ¡Basura!", dijo.

Del otro lado, estupefacto, Maduro Guerra intentaba calmarla mientras sus escoltas lo protegían.

El video ha sido compartido decenas de veces en redes sociales y se ha llenado de elogios hacia la mujer que increpó a uno de los responsables de que la tragedia sea más grave de lo que se esperaba.

Pero esta no ha sido la única ocasión en la que 'Nicolasito' ha recibido este trato.

El pasado 23 de junio, apenas un día antes de la tragedia, cientos de estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) rechazaron la presencia del hijo de Maduro, quien fue invitado a un foro para hablar de la obra y vida de su padre.