Irreconocible: tenista número 3 del mundo perdió la cabeza tras caer ante el 47 del ranking ATP, que es 16 años mayor

Este viernes el tenista español Carlos Alcaraz, tercero del ranking mundial de la ATP, cayó sorpresivamente en el Abierto de Cincinnati, la cita previa del US Open.

"Ha sido el peor partido que he jugado en mi carrera", dijo Alcaraz.

"No sé qué pasó. Sinceramente, no pude, no pude controlarme. No podía ser mejor. Era imposible ganar, y eso es todo", agregó el español.

No obstante, dijo que “es muy difícil encontrar algo bueno de este partido, quiero olvidarlo y tratar de seguir adelante en Nueva York. Intentaré practicar bien, acostumbrarme a esas pistas. Y olvidaré este partido”.

El vigente campeón de Roland Garros y Wimbledon no pudo igualar la astucia de su rival francés de 37 años, con dos décadas en las canchas y una amenaza para cualquier joven promesa.

Ahora, Alcaraz deberá redimirse en el Abierto de Estados Unidos, cuarto y último Grand Slam de la temporada, que comienza el lunes.

Cincinnati no le trae muy buenos recuerdos a Alcaraz, pues el año pasado perdió ante el serbio Novak Djokovic, flamante medallista de oro olímpico en París.

El sorprendente nivel bajo de Alcaraz en el partido lo evidenció en sus gestos de furia e impotencia, además, ocasionalmente gritaba a su equipo.

El francés se llevó el break para igualar los sets y romper a Alcaraz para el 2-1 en el tercero, luego cometió una doble falta en su primer punto de partido, pero envió un winner a la esquina en su segunda oportunidad para hacerse con la victoria.

Al terminar el partido, Alcaraz protagonizó una escena poco común: perdió los estribos y terminó rompiendo su raqueta contra el suelo ante la mirada atónita de los cientos de asistentes.

El número 46 del ranking ATP había comenzado la semana eliminando al sorprendente ganador de Montreal, el australiano Alexei Popyrin.