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Italia retira su respaldo a Infantino y agrava la crisis por su reelección en la FIFA

agosto 26, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
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Gianni Infantino, presidente de FIFA - (Foto: EFE)
La Federación Italiana se ha unido con la oposición europea que está en contra de la continuidad del máximo dirigente de la FIFA.

La Federación Italiana de Fútbol (FIGC) le retiró este miércoles su respaldo a Gianni Infantino para las elecciones presidenciales de la FIFA del próximo año.

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Se trata del último organismo nacional de Europa en romper de manera pública con el dirigente. La decisión hace énfasis en la división que está rodeando al presidente del máximo organismo del fútbol mundial.

La FIGC ha dicho que trabajará con la UEFA y defendió una línea que se basa en mayor transparencia, diálogo y sostenibilidad. Italia se suma con esta decisión a otras federaciones que en agosto retiraron su apoyo a Infantino, entre las que se encuentran Dinamarca, Gales, Suecia y Serbia.

El conflicto tiene como uno de sus más relevantes detonantes el proyecto FIFA Forward Enterprise, iniciativa que buscaba trasladar parte de los derechos comerciales de las competiciones de la FIFA a una nueva estructura con participación de inversiones privadas.

El plan se retiró luego debido a la fuerte oposición que provocó dentro del fútbol internacional.

La propuesta generó un enfrentamiento sobre todo fuerte con la UEFA. Las 55 federaciones europeas amenazaron con boicotear competiciones de la FIFA si no recibían garantías de que una operación parecida no volvería a ponerse sobre la mesa. Ahora, tras recibir compromisos de FIFA acerca de ese punto, la UEFA está preparando el levantamiento del boicot, pese a que mantiene su oposición a la continuidad de Infantino.

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La presión no se limita solo a Europa. UEFA, la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y Concacaf evalúan la posibilidad de impulsar una moción de censura en contra de Infantino. Para convocar un Congreso extraordinario de la FIFA se necesita el respaldo de por lo menos 43 de sus 211 federaciones miembros, pero aún no existe una decisión final de presentar dicho mecanismo.

Dicha inconformidad de igual forma alcanzó a dirigentes y organizaciones del fútbol profesional. Claudius Schaefer, presidente de European Leagues, aseguró que Infantino “no tiene futuro” en la FIFA y reclamó cambios en el liderazgo de la organización. Exjugadores y futbolistas en activo han pedido públicamente también su salida.

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