La NASA entrega un innovador sistema para la futura red de comunicaciones en la Luna

La NASA dio un paso crucial hacia la consolidación de la infraestructura de exploración espacial al entregar la carga útil NavCube3-mini a la empresa privada Intuitive Machines.

El dispositivo será integrado en el Altus-1, el primer satélite de retransmisión lunar de la compañía, diseñado para ofrecer servicios de comunicación y navegación a astronautas y vehículos exploradores en la superficie lunar.

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Del tamaño de media caja de zapatos con un peso de 1,6 kilogramos y un consumo de energía inferior a 20 vatios, este receptor compacto desarrollado por el Centro de Vuelos Espaciales Goddard en Greenbelt, Maryland, es capaz de captar y procesar señales de los sistemas GPS (Estados Unidos) y Galileo (Unión Europea) a distancia lunares, permitiendo calcular la posición precisa de la nave espacial mucho más allá de la órbita terrestre.

Puntos claves de la misión según la NASA

Soporte para el programa Artemis: El satélite Altus-1 facilitará el enlace con la compleja región del Polo Sur de la Luna, donde las comunicaciones directas con la tierra resultan difíciles y donde se proyecta el descenso de astronautas para el año 2028.

Pruebas rigurosas: Antes de su entrega, el NavCube3-mini superó exigentes ensayos de vibración (simulación de lanzamiento), vacío térmico (temperaturas extremas) y compatibilidad electromagnética en las instalaciones del Centro Goddard.

Demostración tecnológica: La misión funcionará como una prueba piloto para validar la navegación basada en GNSS en el entorno cisco-lunar, aportando datos de rendimiento fundamentales para el desarrollo de un ecosistema comercial sostenible.

​La iniciativa forma parte del contrato de servicios de red espacial cercana firmado entre la NASA e Intuitive Machines. Esta estrategia busca articular esfuerzos con la industria privada para construir un entorno lunar interconectado que permita a orbitadores, módulos de aterrizaje, rovers y futuras tripulaciones humanas operar de forma segura, eficiente y autónoma a largo plazo.