NTN24
Jueves, 10 de septiembre de 2026
Jueves, 10 de septiembre de 2026
James Rodríguez, 10 de la Selección Colombia - EFE
James Rodríguez, 10 de la Selección Colombia - EFE
James Rodríguez

James Rodríguez sacude el Fútbol Profesional Colombiano: periodista revela que llegaría a histórico club del país

septiembre 10, 2026
Por: David Lozano
Según la información que se tiene, la negociación lleva días gestándose, pero solo hasta las últimas horas del miércoles pasado terminó por cristalizarse.

Se sacude el fútbol profesional colombiano (FPC) con la versión del supuesto arribo de James Rodríguez a Atlético Nacional.

En las últimas horas, Sheyla García, periodista de Win Sports, soltó la bomba: “James tiene acuerdo con Nacional”.

o

A esta hora, 11:22 a. m., James Rodríguez es jugador de Atlético Nacional”, afirmó y generó revuelo entre los hinchas del equipo.

En el contacto que hizo la comunicadora, también apuntó a que no está oficializado, pero se espera que sea confirmado por el club.

No está oficializado... estamos cerca de dar la noticia de cuál va a ser el nuevo club de James”, aseveró.

De momento, a la información le faltan muchos matices por resolver. A pesar de eso, la periodista García pudo confirmar también que “desde la institución mañana o pasado pensaban en anunciarlo con todos los detalles”.

Según la información que se tiene, la negociación lleva días gestándose, pero solo hasta las últimas horas del miércoles pasado terminó por cristalizarse.

Lo venían trabajando y se terminó de acercar a todo. Hoy ya fue levantarse con la noticia”, aseguró.


Para terminar, se negó a afirmar que el 10 ya aterrizó en Colombia, pero certificó que el trato “es un hecho”.

No te puedo confirmar que James está en Medellín. Se están jugando muchas cosas..., pero pude corroborar que lo de James es un hecho”, completó.

Del mismo modo, desde las primeras horas de este jueves, 10 de septiembre, el número que se ha hecho presente en las publicaciones de Atlético Nacional es el 10.

Cada vez que el club verdolaga tiene la oportunidad de usarlo, lo hace. El elenco de Medellín está próximo a jugar dicha jornada en el FPC, lo que le serviría para impulsar el anuncio en redes sociales.

o

Cabe resaltar que, por medio de dos videos, han hecho hincapié en el dorsal que habitualmente usa el volante colombiano, con pasado en el Real Madrid, el Bayern Múnich, el AS Monaco, entre otras escuadras.

Con términos como “confíen” y “crean”, las comunicaciones de Nacional han empezado a ilusionar a sus aficionados.

Un detalle no menor, que se puede leer entre líneas y que contribuye a darle fuerza al rumor, es que este 10 de septiembre, a las 10:10 a. m., Atlético Nacional publicó un primer contenido que podría marcar el inicio de una campaña de expectativa para una eventual presentación de James.

Finalmente, será cuestión de horas para saber si James será del verde de Antioquia o no.

Este viernes se cierra en Colombia el periodo de inscripción de agentes libres en el país. Justamente, Rodríguez está en dicha posición y, por ello, se apresura todo para que quede inscrito de cara a la disputa de lo que resta de la Liga BetPlay en el 2026-II.

Temas relacionados:

James Rodríguez

Selección Colombia

Atlético Nacional

Fútbol colombiano

Fichaje

Liga BetPlay Dimayor

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Alta peligrosidad: Este es el prontuario de la jefe del ELN "Silvana Guerrero", objetivo de Abelardo de la Espriella

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Tiene que haber una fecha, tiene que ser relativamente rápido”: Schamis sobre elecciones en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Se cumple un mes del devastador terremoto que golpeó a Colombia: así están las zonas más afectadas

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

A un mes de la tragedia, el gobierno de Abelardo de la Espriella adelanta paquete de medidas para los damnificados

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

De la Espriella va con todo: dos cabecillas del ELN arrestados junto a peligroso arsenal de armas

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El crimen se está mimetizando con estructuras estatales”: periodista sobre el poder que ha logrado el crimen organizado en Latinoamérica

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La huella invisible de la guerra: el impacto ambiental que permanece después del conflicto

Ver más

Videos

Ver más
Terremoto en Colombia / FOTO: Captura de pantalla
Terremoto en Colombia

Se cumple un mes del devastador terremoto que golpeó a Colombia: así están las zonas más afectadas

Nicolás Maduro y Cilia Flores capturados en Estados Unidos - Foto: EFE
Cilia Flores

¿Puede Cilia Flores quedar en libertad en EE. UU.? "El juez tendrá que ver la jurisprudencia y aplicar la ley"

Diosdado Cabello, ministro del Interior del régimen venezolano - Foto: EFE
Diosdado Cabello

Diosdado Cabello es acusado de haber contratado al Tren de Aragua para asesinar al militar Ronald Ojeda

Marco Rubio - EFE - AFP
Delincuencia

La peligrosidad de 'Los Tiguerones', banda criminal designada como organización terrorista por EE. UU.

Marco Rubio culmina en Perú su gira en Sudamérica en la que apuntó contra el narcotráfico tras visitar Colombia y Ecuador
Perú

Marco Rubio culmina en Perú su gira en Sudamérica en la que apuntó contra el narcotráfico tras visitar Colombia y Ecuador

Más de Deportes

Ver más
Real Madrid - Foto: EFE
Deportes

"Estoy profundamente arrepentido de lo ocurrido y asumo plenamente mi responsabilidad": futbolista del Real Madrid reconoce su error tras condena por conducir ebrio

Iker Casillas, exarquero español / Arepas venezolanas - Fotos: Instagram
Iker Casillas

Iker Casillas sorprende a sus seguidores al presumir su "merienda venezolana"

Aficionados del Rangers de Glasgow - Foto de referencia: EFE
Fichaje

El Rangers de Glasgow llegó a un acuerdo total para fichar a este delantero venezolano procedente de la MLS

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Petróleo sí, pero no a este precio

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Rusia utiliza engaños para reclutar soldados en México, Cuba y Colombia

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Laura Sarabia - EFE
Laura Sarabia

Laura Sarabia tendrá que enfrentar a la justicia por el escándalo de su niñera

Personas recogen escombros de una edificación destruida por el terremoto de magnitud 7,4, cerca a la Plaza de Bolívar de Pereira-Foto: EFE
Terremoto en Colombia

Conoce a la mujer que lideró la respuesta tras el devastador terremoto que sacudió a Pereira

Cayó en Bogotá alias ' Skary' - Captura de pantalla Policía de Colombia - X
Bogotá

Cae en Bogotá alias ‘Skary’, señalado de coordinar envíos de cocaína a Miami: es requerido en EE. UU.

Carlos Gimenez, congresista estadounidense (AFP)
Carlos A. Giménez

"Apoyo el acuerdo, pero no con Delcy, es una dictadora interina": Carlos Giménez sobre acuerdo petrolero entre EE. UU. y el régimen

Respaldo de Abelardo de la Espriella a las fuerzas militares - Fotos: AFP
Abelardo de la Espriella

“La fuerza pública empieza a sentirse auténticamente respaldada”: experto tras primer mes de De la Espriella

Abelardo de la Espriella (EFE)
Nuevo presidente de Colombia

El presidente Abelardo De La Espriella llegó por primera vez desde su posesión a la Casa de Nariño: así fue su arribo en helicóptero

Fuerte ola de calor - Foto de (EFE)
Calor

La ONU alertó que el fenómeno de El Niño durará hasta febrero y será “muy fuerte”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023