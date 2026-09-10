James Rodríguez sacude el Fútbol Profesional Colombiano: periodista revela que llegaría a histórico club del país

Se sacude el fútbol profesional colombiano (FPC) con la versión del supuesto arribo de James Rodríguez a Atlético Nacional.

En las últimas horas, Sheyla García, periodista de Win Sports, soltó la bomba: “James tiene acuerdo con Nacional”.

“A esta hora, 11:22 a. m., James Rodríguez es jugador de Atlético Nacional”, afirmó y generó revuelo entre los hinchas del equipo.

En el contacto que hizo la comunicadora, también apuntó a que no está oficializado, pero se espera que sea confirmado por el club.

“No está oficializado... estamos cerca de dar la noticia de cuál va a ser el nuevo club de James”, aseveró.

De momento, a la información le faltan muchos matices por resolver. A pesar de eso, la periodista García pudo confirmar también que “desde la institución mañana o pasado pensaban en anunciarlo con todos los detalles”.

Según la información que se tiene, la negociación lleva días gestándose, pero solo hasta las últimas horas del miércoles pasado terminó por cristalizarse.

“Lo venían trabajando y se terminó de acercar a todo. Hoy ya fue levantarse con la noticia”, aseguró.



Para terminar, se negó a afirmar que el 10 ya aterrizó en Colombia, pero certificó que el trato “es un hecho”.

“No te puedo confirmar que James está en Medellín. Se están jugando muchas cosas..., pero pude corroborar que lo de James es un hecho”, completó.

Del mismo modo, desde las primeras horas de este jueves, 10 de septiembre, el número que se ha hecho presente en las publicaciones de Atlético Nacional es el 10.

Cada vez que el club verdolaga tiene la oportunidad de usarlo, lo hace. El elenco de Medellín está próximo a jugar dicha jornada en el FPC, lo que le serviría para impulsar el anuncio en redes sociales.

Cabe resaltar que, por medio de dos videos, han hecho hincapié en el dorsal que habitualmente usa el volante colombiano, con pasado en el Real Madrid, el Bayern Múnich, el AS Monaco, entre otras escuadras.

Con términos como “confíen” y “crean”, las comunicaciones de Nacional han empezado a ilusionar a sus aficionados.

Un detalle no menor, que se puede leer entre líneas y que contribuye a darle fuerza al rumor, es que este 10 de septiembre, a las 10:10 a. m., Atlético Nacional publicó un primer contenido que podría marcar el inicio de una campaña de expectativa para una eventual presentación de James.

Finalmente, será cuestión de horas para saber si James será del verde de Antioquia o no.

Este viernes se cierra en Colombia el periodo de inscripción de agentes libres en el país. Justamente, Rodríguez está en dicha posición y, por ello, se apresura todo para que quede inscrito de cara a la disputa de lo que resta de la Liga BetPlay en el 2026-II.