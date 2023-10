Jugador colombiano con pasado en Boca Juniors está muy cerca de jugar en la Kings League

La semana pasada, se conoció que la Kings League, campeonato de fútbol siete convertido en empresa por el exfutbolista Gerard Piqué, tendrá una nueva edición en el continente americano con clubes de la región.

Incluso, el futbolista colombiano James Rodríguez se unió a la Kings League Américas, la competencia para el continente americano de la liga que fue creada por el español Gerard Piqué después de dejar el fútbol profesional, como presidente del club Atlético Parceros FC, por lo que alternará su actividad en el Sao Paulo de Brasil con la Kings League.

No obstante, no sería el único futbolista colombiano en tener actividad en la famosa liga de Gerard Piqué. En las últimas horas se conoció que el ex Boca Juniors, Sebastián Villa, jugaría en uno de los clubes del continente.

Durante una llamada telefónica hecha por el influencer West Col, Villa aceptó jugar en el West Santos de manera informal, por lo que todavía su vinculación no está confirmada.

"Papi, tengo un equipo en la Kings League, ¿estás listo?", le propuso Wetscol a Sebastián Villa. De inmediato, el jugador colombiano dijo: "Claro, ¿a dónde está el contrato? Ya estoy activo, papi. De una, vamos. Para hacerla larga".

Aunque todavía no se hace oficial el contrato que tendrá Villa, se cree que su llegada a la Kings League es un hecho, dado que así es como suelen realizarse los acuerdos en este tipo de espectáculos.

Cabe recordar que Sebastián Villa se encuentra sin equipo, luego de que Boca les rescindiera el contrato por la condena que recibió en su contra por violencia de género.

El futbolista colombiano fue condenado por un tribunal argentino a dos años y un mes de prisión condicional, sin cumplimiento efectivo, por el delito de violencia de género contra una expareja, la colombiana Daniela Cortés.