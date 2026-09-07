NTN24
Lunes, 07 de septiembre de 2026
Lunes, 07 de septiembre de 2026
Fórmula 1

Piloto de la F1 se perderá su tercer GP consecutivo y se encienden las alarmas en el deporte: esta es la razón

septiembre 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Monoplazas de la F1 (AFP)
Monoplazas de la F1 (AFP)
El piloto se perderá entonces la inauguración del nuevo circuito en territorio español, que aún está terminando obras.

Por tercera vez consecutiva, una de las principales promesas de las carreras de autos se pierde una carrera de la máxima categoría del automovilismo, la Fórmula 1.

Se trata del piloto francés Isack Hadjar, que volverá a ser baja para el Gran Premio de España de Fórmula 1, este fin de semana en Madrid.

o

La escudería Red Bull, de la que hace parte, asegura que es debido a su lesión en la muñeca izquierda.

"Tras haber pilotado para el equipo en Zandvoort y Monza, Liam (Lawson) seguirá pilotando junto a Max (Verstappen) en el Gran Premio de España", indicó Red Bull en un comunicado.

"Esta decisión se ha tomado mientras la recuperación de Isack progresa favorablemente. Aunque todavía no está listo para volver al volante, estará presente en Madrid para apoyar al equipo", continúa la escudería austríaca.

Al igual que en las dos últimas carreras, el joven francés será sustituido por el neozelandés Liam Lawson, quien a su vez será reemplazado por el japonés Yuki Tsunoda al volante de Racing Bulls, filial de Red Bull.

El piloto de apenas 22 años se lesionó la muñeca izquierda durante un entrenamiento durante la pausa veraniega y desde entonces ha estado alejado de la actividad.

Pese a esto, ocupa la 8ª posición del campeonato del mundo con 71 puntos. Entre otros resultados, subió al podio en el Gran Premio de Mónaco (3º) y llegaba con una buena racha de siete Top 6 consecutivos antes de su lesión.

o

Liam Lawson, por su parte, terminó en 7ª posición en Zandvoort, pero solo fue 14º el domingo en Monza.

El director de Red Bull, Laurent Mekies, ya había dejado entrever claramente este fin de semana en Italia que Hadjar aún no estaría recuperado para el Gran Premio de España, insistiendo en el buen inicio de temporada del francés y en la importancia de que regrese al 100% una vez restablecido.

Hadjar se pierde entonces la inauguración del nuevo circuito en territorio ibérico, que aún está terminando obras pero se prevé que estará para el GP del próximo 13 de septiembre.

Temas relacionados:

Fórmula 1

F1

Automovilismo

Red Bull

Autos

Carreras de autos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

¡DE "BEBECITA" NADA! Así era el impacto criminal de la pareja de Bendito Menor, abatida en Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

América Latina en alerta por el fenómeno de "El Niño": ¿Qué deberían hacer los gobiernos?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Las impactantes imágenes que ha dejado la emergencia en el aeropuerto de Miami: avanza investigación

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Donald Trump propone rebautizar el Estado de Nuevo México, el lago Ontario y el estrecho de Ormuz

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Contundente golpe al ELN: incautan 250 kilos de explosivos almacenados junto a institución infantil

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El crimen se está mimetizando con estructuras estatales”: periodista sobre el poder que ha logrado el crimen organizado en Latinoamérica

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El tratado que busca proteger dos tercios del océano: así cambia la defensa de la vida marina

Ver más

Videos

Ver más
Foto referencia: Canva
Régimen venezolano

Revelan dónde está el área del petróleo del acuerdo que firmó el régimen venezolano con Estados Unidos

El dictador cubano, Raúl Castro-Foto: EFE
Cuba

"El diablo lo debe estar esperando": reacciones a imágenes de Raúl Castro tras rumores sobre delicado estado de salud en el que se encontraría

Mario Díaz-Balart (AFP)
Mario Díaz-Balart

"Raúl Castro y el régimen ya están muertos, lo que hay que hacer es enterrarlos": congresista Mario Díaz-Balart

Abelardo de la Espriella, Mario Díaz-Balart y Gustavo Petro
Mario Díaz-Balart

"Lo que heredó el presidente De la Espriella es un desastre, heredó de Petro un país en bancarrota": Mario Díaz-Balart

Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello - Foto: EFE
Régimen venezolano

“Estamos tratando de desmantelar una organización criminal”: Perkins Rocha tras 8 meses de captura de Maduro

Más de Deportes

Ver más
Selección Colombia Femenina - Foto: EFE
Colombia

Colombia volverá a cruzarse con la Vinotinto femenina de fútbol en una doble fecha amistosa

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner - Foto EFE
ATP

Cincinnati empezará sin sus dos máximos favoritos: Alcaraz y Sinner se pierden el ATP Masters 1.000

Selección Colombia - Foto EFE
Selección Colombia

Colombiano brilló en su nuevo equipo en una de las principales ligas del mundo: marcó un golazo desde fuera del área

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Petróleo sí, pero no a este precio

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Rusia utiliza engaños para reclutar soldados en México, Cuba y Colombia

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Gobierno de Abelardo de la Espriella empezó el desmonte del Ministerio de Igualdad - EFE y redes
Abelardo de la Espriella

Gobierno de Abelardo de la Espriella inicia el desmonte del Ministerio de Igualdad: "Un ministerio para el derroche de los impuestos de los colombianos"

Rescate de joven de 19 años en La Guajira - Captura de pantalla de x Policía de Colombia
Policía de Colombia

Así fue el rescate de una joven de 19 años que habría sido secuestrada en Maicao, La Guajira: fue localizada en una vivienda de zona rural

Selección Colombia Femenina - Foto: EFE
Colombia

Colombia volverá a cruzarse con la Vinotinto femenina de fútbol en una doble fecha amistosa

Negociaciones en Venezuela | EFE
Régimen venezolano

"El problema de Venezuela es más que una elección; es un problema institucional": Roberto Marrero

Familiares de presos políticos frente al Rodeo I-Foto: EFE
Presos políticos

“El temor siempre va a estar”: hija de Yarilys Díaz sobre las condiciones tras excarcelación

Embarcación en el Golfo de Omán - Foto de referencia: EFE
Régimen de Irán

Ejército de Estados Unidos abrió fuego contra un barco de bandera panameña que intentó romper bloqueo en Irán

María Corina Machado y terremoto en Colombia | Foto: EFE
Terremoto en Colombia

"Venezuela hoy está más unida que nunca al pueblo colombiano": el emotivo mensaje de María Corina Machado tras el terremoto en Colombia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023