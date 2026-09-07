Piloto de la F1 se perderá su tercer GP consecutivo y se encienden las alarmas en el deporte: esta es la razón

Por tercera vez consecutiva, una de las principales promesas de las carreras de autos se pierde una carrera de la máxima categoría del automovilismo, la Fórmula 1.

Se trata del piloto francés Isack Hadjar, que volverá a ser baja para el Gran Premio de España de Fórmula 1, este fin de semana en Madrid.

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La escudería Red Bull, de la que hace parte, asegura que es debido a su lesión en la muñeca izquierda.

"Tras haber pilotado para el equipo en Zandvoort y Monza, Liam (Lawson) seguirá pilotando junto a Max (Verstappen) en el Gran Premio de España", indicó Red Bull en un comunicado.

"Esta decisión se ha tomado mientras la recuperación de Isack progresa favorablemente. Aunque todavía no está listo para volver al volante, estará presente en Madrid para apoyar al equipo", continúa la escudería austríaca.

Al igual que en las dos últimas carreras, el joven francés será sustituido por el neozelandés Liam Lawson, quien a su vez será reemplazado por el japonés Yuki Tsunoda al volante de Racing Bulls, filial de Red Bull.

El piloto de apenas 22 años se lesionó la muñeca izquierda durante un entrenamiento durante la pausa veraniega y desde entonces ha estado alejado de la actividad.

Pese a esto, ocupa la 8ª posición del campeonato del mundo con 71 puntos. Entre otros resultados, subió al podio en el Gran Premio de Mónaco (3º) y llegaba con una buena racha de siete Top 6 consecutivos antes de su lesión.

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Liam Lawson, por su parte, terminó en 7ª posición en Zandvoort, pero solo fue 14º el domingo en Monza.

El director de Red Bull, Laurent Mekies, ya había dejado entrever claramente este fin de semana en Italia que Hadjar aún no estaría recuperado para el Gran Premio de España, insistiendo en el buen inicio de temporada del francés y en la importancia de que regrese al 100% una vez restablecido.

Hadjar se pierde entonces la inauguración del nuevo circuito en territorio ibérico, que aún está terminando obras pero se prevé que estará para el GP del próximo 13 de septiembre.