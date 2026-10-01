Linda Caicedo marcó uno de los mejores goles de su carrera: así agarró la pelota en la mitad del campo y no la soltó hasta convertir

La futbolista colombiana Linda Caicedo marcó este jueves con el Real Madrid uno de los mejores goles de su carrera. La delantera cafetera recibió un balón en la mitad de la cancha y desde allí inició una jugada maradoniana o messiana que terminó con una maravillosa anotación.

Caicedo sacó provecho de su velocidad en una jugada que dejó maravillados a los espectadores en el partido en el que el conjunto español se enfrentó al siempre difícil Manchester City de Inglaterra.

La colombiana, efectivamente, se sacó en muy pocos segundos la marca de las jugadoras del conjunto inglés que nunca lograron descifrar hacia dónde iba el próximo regate.

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“Golazo de Linda Caicedo ante Manchester City. Fue imparable por la derecha y en el área cruzó su remate para el 1-0 de Real Madrid por la Champions League de Mujeres 2026-2027”, comentó acertadamente la cadena ESPN Colombia.

El partido entre los clubes de España e Inglaterra se saldó con un empate 1 a 1 que dejó, parcialmente, a ambos con dos puntos en la tabla única del torneo. Los dos equipos se ubican en zona de clasificación a los play-off del campeonato.

El líder del torneo es el Barcelona que suma seis unidades de seis posibles y que el miércoles goleó 6 a 0 a la Roma.

Linda Caicedo completa una temporada destacada en la que, a mitad de año, se coronó con la selección de Colombia campeón de la primera edición de la Liga de Naciones femenina de Sudamérica. Las cafeteras se clasificaron además al Mundial de Brasil 2027.