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Lunes, 22 de junio de 2026
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Julián Álvarez

Julián Álvarez pidió salir del Atlético de Madrid: "Lo mejor es una transferencia... Quiero cumplir mi sueño"

junio 22, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Julián Álvarez, delantero argentino / FOTO: EFE
Julián Álvarez, delantero argentino / FOTO: EFE
El delantero argentino dijo en la zona mixta que quería cumplir su sueño y que había hablado con los encargados para facilitar su salida.

Tras celebrar la clasificación de Argentina a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, el delantero Julián Álvarez confirmó su deseo de salir del Atlético de Madrid afirmando que "lo mejor para todos" sería una venta.

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Los dos grandes de la liga española, Real Madrid y Barcelona, ya han hecho movimientos para fichar a Álvarez, que también estaría en el radar de otros grandes clubes europeos y al que el Atlético de Madrid considera intransferible.

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La Araña, de 26 años, se refirió por primera vez a su futuro al atender a la prensa tras la victoria de Argentina 2-0 ante Austria en la segunda fecha del Grupo J del Mundial norteamericano.

"No es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme. Trato de ser una persona honesta", dijo el delantero en la zona mixta del estadio de Dallas.

"Hablé con las personas del club, con las que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño", dijo Álvarez sin precisar cuál sería su destino predilecto.

La semana pasada, el presidente del Atlético, Enrique Cerezo, dijo no tener constancia de que su estrella quisiera abandonar el club después de dos temporadas sin títulos.

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Cerezo expresó también su indignación por los intentos de los clubes rivales y reiteró que Álvarez solo saldría previo pago de la cláusula de rescisión de 500 millones de euros (573 millones de dólares).

A principios de mes, el Atlético rechazó una oferta de 150 millones de euros (172 millones de dólares) del Real Madrid, que posteriormente se enfocó en otros objetivos.

El Barcelona realizó acercamientos más discretos por el argentino y estaría preparando una nueva oferta por un delantero al que ven como recambio ideal del polaco Robert Lewandowski.

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