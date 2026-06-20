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Sábado, 20 de junio de 2026
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Hospitalización

Excompañero de Messi en Argentina mostró síntomas de infarto durante una rueda de prensa y fue hospitalizado de emergencia

junio 20, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Selección de Argentina 2014 - Foto AFP
Selección de Argentina 2014 - Foto AFP
El ahora entrenador de 40 años "se encuentra en buenas condiciones", según pudo confirmar el club que dirige.

El excompañero de Lionel Messi en la selección de Argentina, Fernando Gago, mostró durante una rueda de prensa algunos síntomas de infarto por los que, según se confirmó el viernes, fue hospitalizado de emergencia.

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Gago, quien tuvo además un importante paso como jugador del Real Madrid y es ahora el director técnico de Universidad de Chile de la Liga de Primera de ese país, habría sido intervenido quirúrgicamente según aseguraron algunos medios chilenos.

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Universidad de Chile, por su parte, señaló el viernes que el entrenador argentino se estaba sometiendo a una serie de exámenes cardiovasculares, razón por la que no estuvo presente al mando de los entrenamientos.

"Fernando Gago se encuentra en buenas condiciones y está acompañado por nuestro cuerpo médico", aclaró el equipo sobre el exvolante que jugó también para Boca Juniors de Argentina, Roma de Italia y Valencia de España.

Después de que se confirmara su hospitalización, las imágenes de la rueda de prensa en la que Gago mostró síntomas de algún problema de tipo cardiovascular recorrieron rápidamente las redes sociales.

Mientras uno de los periodistas le pedía un balance sobre "lo individual y lo colectivo" del equipo que dirige, se puede apreciar en el video de la transmisión el momento en el que Gago parece respirar de manera profunda y abrir una botella de agua.

Al finalizar la conferencia, el estratega de 40 años se levantó con algo de dificultad de la silla en la que se encontraba, mientras hacía una expresión con su rostro que fue relacionada con la información que se conoció más tarde y que preocupó a los aficionados.

La rueda de prensa, cabe resaltar, se produjo después del partido en el que Universidad de Chile derrotó por 2 a 0 a O'Higgins por la jornada número 15 de la liga local chilena.

La primera división de ese país continúa en marcha pese a que se está jugando también la Copa Mundial de la FIFA 2026 debido a la recarga en el calendario para los clubes chilenos.

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De igual manera, la ausencia de la selección de Chile para esta edición de la máxima cita deportiva pudo favorecer la continuidad de la competencia local, así como la idea de sacarle provecho a los espacios en los que no se transmiten partidos mundialistas para recaudar más ingresos de los partidos nacionales.

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