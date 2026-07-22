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Miércoles, 22 de julio de 2026
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Abelardo de la Espriella

Abelardo De La Espriella podrá posesionarse en el Cauca luego de que el Senado aprobara el traslado temporal del Congreso para la ceremonia

julio 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella. - EFE
Presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella. - EFE
El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, aseguró que la posesión será “sencilla, austera, en donde se logre lo más importante: el inicio del presidente electo, Abelardo De La Espriella”.

La plenaria del Senado aprobó una proposición del congresista de Salvación Nacional, Enrique Gómez, para que el Congreso de la República pueda trasladarse de manera temporal con el fin de realizar la posesión del presidente electo, Abelardo De La Espriella.

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La proposición, que fue respaldada por un amplio número de senadores, dice: “Autorícese el traslado temporal de la sede del Congreso de la República para que, reunido en pleno el 7 de agosto de 2026 en el departamento del Cauca, reciba el juramento y dé posesión al presidente de la República elegido para el periodo constitucional 2026-2030”.

Adicionalmente, indica: “La sesión tendrá carácter excepcional y se realizará como expresión de unidad nacional, integración territorial y respeto por la voluntad democrática de los colombianos”.

Con base en dicho documento, la plenaria del Senado inició la votación y 55 senadores respaldaron la propuesta, mientras que 32 se opusieron.

Conforme a esto, la corporación autorizó el traslado temporal de la sede del Congreso al departamento del Cauca para el 7 de agosto. Sin embargo, lo que no quedó estipulado es si la ceremonia podrá realizarse en una guarnición militar, como quiere Abelardo De La Espriella.

A la posesión estarían invitados el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario de Estado, Marco Rubio.

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Asimismo, algunos presidentes latinoamericanos han confirmado su asistencia. La posesión presidencial siempre se realizó en el Salón Elíptico del Congreso, pero desde César Gaviria se utiliza habitualmente la Plaza de Bolívar.

Sobre este evento, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, aseguró que la posesión será “sencilla, austera, en donde se logre lo más importante: el inicio del presidente electo, Abelardo De La Espriella”.

En ese mismo sentido, indicó que realizar este acto en una guarnición militar es una demostración de la importancia que tienen las Fuerzas Militares para el Gobierno entrante.

Hacer esto en una guarnición militar es una demostración de la importancia que tienen para nuestro Gobierno actores que, desafortunadamente, en estos cuatro años han sido maltratados por parte del Gobierno de turno. A mí me parece que es un mensaje contundente y poderoso”, aseguró Restrepo.

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