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Jueves, 09 de julio de 2026
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Selección Colombia

El contundente mensaje de María del Pilar Rubio, madre de James Rodríguez, tras eliminación de la selección Colombia ante Suiza

julio 9, 2026
Por: Redacción NTN24
James Rodríguez, jugador de la selección Colombia - Foto: EFE
James Rodríguez, jugador de la selección Colombia - Foto: EFE
Este martes 7 de julio, la selección de Suiza enfrentó a la selección de Colombia en octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La eliminación de la Selección Colombia a manos de Suiza, resultado que la dejó sin opciones de avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026, desató todo tipo de reacciones en redes sociales.

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Una de las opiniones que más llamó la atención fue la de María del Pilar Rubio, madre de James Rodríguez, quien compartió un contundente mensaje en redes sociales.

"Volvería a vivirlo una y mil veces más si al final vuelvo a ser tu mamá. Sí a todas nuestras vidas. Me haces la mamá más feliz ", dijo.

Asimismo, compartió detalles de una videollamada con Salomé Rodríguez, hija del futbolista, cuando lloró por la eliminación de la selección Colombia.

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"Mi amor, te amamos. Tu papá es nuestro mayor orgullo y tú eres la niña de papá", dijo.

Este martes 7 de julio, la selección de Suiza enfrentó a la selección de Colombia en octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El partido en los 90 minutos reglamentarios terminó en igualdad 0-0. Aunque la escuadra suramericana tuvo varias chances de cara al gol, la esférica no entró en el arco suizo.

Durante los 30 minutos de la prórroga se llevó a cabo el mismo guion; ambas selecciones no pudieron romper el empate (0-0).

Ya en tanda de penaltis, el equipo que dirige Murat Yakin mostró toda su autoridad contra los comandados por Néstor Lorenzo (4-3).

La selección de Suiza, clasificada a cuartos de final, se enfrentará a la selección de Argentina liderada por Lionel Messi, el sábado 11 de julio en el GEHA Field at Arrowhead Stadium en Kansas City.

'La Sele', como también se le conoce al combinado colombiano de fútbol, ha clasificado a siete Mundiales en su historia.

Por su parte, el equipo apodado "Nati" (diminutivo de Selección Nacional) se ha metido al magno evento deportivo en 13 ocasiones.

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