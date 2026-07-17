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Miguel Uribe Londoño

Miguel Uribe Londoño pidió que Gustavo Petro después del 7 de agosto sea interrogado por la muerte de su hijo: "Él sabe quién dio la orden y sabía que a Miguel lo iban a matar"

julio 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Gustavo Petro - EFE / Miguel Uribe Londoño - AFP
Gustavo Petro - EFE / Miguel Uribe Londoño - AFP
El padre de Miguel Uribe Turbay le envió un mensaje al presidente electo y le solicitó que, en caso de que se piense extraditar a Petro, no lo haga hasta que vaya a declarar.

Miguel Uribe Londoño, papá del precandidato presidencial asesinado Miguel Uribe Turbay, habló en el Debate de Semana e hizo una grave acusación: aseguró que el presidente de la República, Gustavo Petro, sabe quién dio la orden de matar a su hijo.

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El excandidato presidencial afirmó que Petro “hostigó” al también senador e, incluso, recordó un trino en el que, entre otras cosas, el presidente habló de que debía desaparecer.

“Hoy está claro que los que mataron a Miguel son los de la paz total, esos que recibieron un perdón social y que terminaron eligiendo a Petro. (...) Ese mundo criminal fue el que mandó a matar a Miguel y él sabía que lo iban a mandar a matar”, señaló.

Tras esta declaración, Uribe Londoño dejó en claro que no está acusando al presidente de haber ordenado el asesinato de su hijo, pero aseguró que está convencido de que sabe quién dio la orden.

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Asimismo, en medio de la conversación envió un mensaje al presidente electo e indicó que, en un caso hipotético en el que se hablara de extraditar a Petro cuando termine su gobierno, no lo haga de manera inmediata.

Si Petro, en un caso hipotético, es pedido en extradición por los Estados Unidos, yo le pido a Abelardo que no lo extradite hasta que Petro vaya a la Fiscalía para ser interrogado por el asesinato de Miguel”, expresó.

En ese mismo sentido, sostuvo que, después del 7 de agosto, el hoy mandatario de los colombianos ya no estará cobijado por el fuero presidencial, por lo que espera que la Fiscalía lo llame a rendir su versión.

“Él debe ir y que los fiscales le pregunten qué sabía, por qué puso los trinos, por qué dijo que fueron los esmeralderos. (...) Él ha tratado por todos los medios de desviar la investigación, de que no se llegue a un punto”, manifestó.

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Uribe Londoño pidió a la Fiscalía que llame a Petro después del 7 de agosto para que rinda su versión. “Se lo voy a pedir a la fiscal general y al presidente electo”, insistió.

“Él sabe mucho, conoce todo ese entramado y sabe quiénes son los de la Segunda Marquetalia. Otra pregunta sería por qué no le ha pedido a sus amigos de Venezuela que ejecuten las circulares rojas de la Interpol contra estos cabecillas”, apuntó.

“Petro no ha colaborado con la investigación: él sabe quién dio la orden y sabía que a Miguel lo iban a matar. Lo que más deseo es saber quién dio la orden”, complementó.

Finalmente, habló acerca de las declaraciones del expresidente Álvaro Uribe sobre el presidente del Senado y aseguró que sus palabras fueron una “amenaza contra Abelardo De La Espriella”. Además, agregó que al presidente electo deben dejarlo gobernar.

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