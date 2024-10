La acalorada discusión del tenista Stéfanos Tsitsipás contra el juez de silla en el Masters de Shanghái: “no tienes ni idea de tenis”

Un nuevo escándalo en el mundo el tenis se ha dado en las últimas horas, luego de que el tenista griego Stéfanos Tsitsipás, sostuviera una acalorada y polémica discusión con el juez de silla durante su encuentro con Daniil Medvedev en el Masters de Shanghái.

Durante el encuentro, que terminó 7-6 y 6-3 a favor del tenista ruso, el griego número 12 en el ranking ATP, arremetió contra el juez de silla, Fergus Murphy, cuando le hizo un llamado de atención por excederse de tiempo a la hora de sacar.

Este llamado de atención no le gusto al griego, quien inicialmente se negó a seguir jugando, pero luego se acercó al umpire para darle unas acaloradas palabras en las que le sugirió que “no tiene idea del tenis”.

El juez de silla le respondió que no tenía nada en su contra, como él afirmó, sino que el reloj inicia de manera automática, a lo que el griego respondió que: “soy el jugador más constante del tour”.

Fergus Murphy le explica que si lo escucha él lo puede ayudar: “el reloj empieza de manera automática, entonces tienes que seguir mirando el reloj, yo no tengo el control de eso”, pero Tsitsipás insiste en que están en su contra.

El tenista, de 26 años, le dice al juez de silla: “Nunca has jugado al tenis en tu vida. Parece que no tienes ni idea de tenis. El tenis es un deporte físico. Necesitamos tiempo. Demuestren compasión. No estamos lanzando dardos aquí”.

Sin embargo, el umpire le indica que él “simplemente estoy siguiendo las normas”, ante esto, el número 12 en el ranking ATP pide que el supervisor del juez de silla venga al campo para poder hablar con él.

Pese a que el supervisor le explica que, el juez de silla, le indicó una violación de tiempo, Tsitsipás sigue sin entender lo que está mal, repitiendo que están en su contra nuevamente.

El video de la discusión que se ha hecho viral en las diferentes redes sociales ha generado varias críticas hacia el tenista, diciendo que se quería salir con la suya pese a que sabe de la violación de tiempo, mientras que otros usuarios defendieron al tenista.

“El Stop Clock debe desaparecer”, “Poner los relojes en marcha automáticamente es una absurdidad”, “Estoy cansado de que la gente se salga con la suya tomándose demasiado tiempo”, “Stéfanos es una estupidez absoluta”, “Tsitsipás Tiene que madurar” y “Otro deportista arrogante que pierde el control”, son algunos de los comentarios.