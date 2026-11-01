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Fórmula 1

Entre emotivas lágrimas: así fue la celebración del piloto más joven en coronarse campeón mundial de la Fórmula 1 tras el GP de México

noviembre 1, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Fórmula 1 - Foto: EFE
Fórmula 1 - Foto: EFE
El prodigioso corredor de Mercedes terminó tercero en el Autódromo Hermanos Rodríguez, por detrás del neerlandés Max Verstappen y el británico Lewis Hamilton.

Con 20 años y 68 días, Andrea Kimi Antonelli se convirtió este domingo en México en el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1 tras conquistar su primer título mundial.

El prodigioso corredor de Mercedes terminó tercero en el Autódromo Hermanos Rodríguez, por detrás del neerlandés Max Verstappen y el británico Lewis Hamilton.

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"¡Lo logramos! No estaría aquí sin Mercedes ni sin mi familia", dijo emocionado Antonelli, que suma nueve victorias en lo que va de esta su segunda temporada. "Estoy muy agradecido por este momento, lo llevaré conmigo para siempre".

"Todavía intento asimilar lo que ha ocurrido".

En un video publicado se observa al piloto italiano llegando a la meta y llorando de manera emotiva tras confirmarse su triunfo.

El piloto bajó del bólido y corrió hasta su equipo, que lo cargó y abrazó.

Es además el primer italiano en conquistar el título en 73 años.

Con su tercer lugar el domingo, Antonelli llegó a 380 puntos, inalcanzable ya para quienes le siguen en la clasificación: Verstappen y Hamilton.

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Verstappen se confirmó como el máximo ganador en México con seis triunfos y trepó al segundo lugar de la clasificación del Mundial de pilotos con 261 unidades.

Hamilton mantuvo la tercera posición en la clasificación con 259 unidades.

Verstappen comenzó la carrera desde el quinto lugar y remontó ante los Ferrari; aprovechó el retraso de Hamilton, que fue primero en la largada, y una penalización de cinco segundos de Charles Leclerc.

"Ha sido una temporada increíble y compartir este podio con Max y Lewis es algo increíble. Espero con ilusión librar más batallas con ellos en el futuro", expresó Antonelli.

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