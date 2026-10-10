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Sábado, 10 de octubre de 2026
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Policía de Colombia

Cayó alias 'El Descuartizador', buscado por autoridades de Francia hace 31 años: habría asesinado a su expareja

octubre 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Captura de alias 'El Descuartizador' - Foto: Policía Nacional
Captura de alias 'El Descuartizador' - Foto: Policía Nacional
Presuntamente, utilizaba una identidad falsa y habría alterado sus huellas dactilares para evadir los controles de las autoridades y dificultar su identificación y ubicación.

La Policía Nacional capturó en el municipio de La Pintada, Antioquia, a Antonio Márquez Gómez, alias ‘El Descuartizador’, quien es requerido por las autoridades de Francia mediante circular roja de INTERPOL por su presunta responsabilidad en el homicidio y desmembramiento de su expareja, Corinne Di Dio, ocurrido en ese país en 1995.

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Este hombre habría logrado evadir a las autoridades durante 31 años, pero las labores de inteligencia, seguimiento e investigación permitieron establecer que alias ‘El Descuartizador’ presuntamente utilizaba una identidad falsa y habría alterado sus huellas dactilares para evadir los controles de las autoridades y dificultar su identificación y ubicación.

Asimismo, Antonio Márquez Gómez, alias ‘El Descuartizador’, no solo estaría involucrado en el homicidio de su expareja, sino que también estaría vinculado con actividades de narcotráfico y estructuras del crimen organizado transnacional con presencia en Europa y América Latina, así como con redes delincuenciales que operarían entre España y Marruecos.

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Cabe resaltar que la captura de este hombre fue posible gracias al intercambio de información y a las capacidades de inteligencia e investigación criminal entre las autoridades colombianas y europeas.

Finalmente, según información de las autoridades, estas adelantarán todo el proceso para que Antonio Márquez Gómez, alias ‘El Descuartizador’, sea enviado a Francia a responder por las cuentas que tiene pendientes con las autoridades de ese país.

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