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Martes, 18 de agosto de 2026
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LVBP

La LVBP ya tendría definido su juego inaugural para la temporada 2026/2027

agosto 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Fanáticos del béisbol venezolano - Foto de referencia: EFE
Fanáticos del béisbol venezolano - Foto de referencia: EFE
De acuerdo con la propuesta de calendario compartida por los equipos, la jornada inaugural se desarrollaría en Valencia.

La temporada 2026-2027 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) tiene previsto iniciar el lunes 12 de octubre de 2026.

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De acuerdo con la propuesta de calendario compartida por los equipos, la jornada inaugural se desarrollaría en Valencia (Carabobo) con el enfrentamiento entre los campeones defensores, Navegantes del Magallanes, y los Tiburones de La Guaira.

Asimismo, se dio a conocer que los demás equipos realizarán sus debuts oficiales de forma escalonada entre el 13 y el 14 de octubre, completando la primera jornada de la mencionada competición.

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La LVBP es el torneo liguero de béisbol profesional de mayor nivel en Venezuela, compuesta por ocho equipos locales que compiten entre sí desde finales de octubre hasta finales de enero del año siguiente.

Este torneo tiene un formato de competencia que incluye una temporada regular y una postemporada. La temporada regular consta de 56 juegos para cada uno de los ocho equipos, con series particulares de ocho duelos (cuatro como local y cuatro como visitante).

Los equipos que ocupan el quinto y sexto lugar en la tabla al final de la temporada regular disputan la ronda del comodín, a un máximo de dos juegos.

'Las novenas' clasificadas a la postemporada luego compiten en un Round Robin (o Serie Semifinal) y, finalmente, los dos mejores equipos disputan la Serie Final, a un máximo de siete juegos.

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El campeón de la LVBP luego compite en la Serie del Caribe, un torneo anual de béisbol profesional que reúne a los equipos campeones de las ligas invernales de los países miembros de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe.

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