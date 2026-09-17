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Jueves, 17 de septiembre de 2026
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Selección Colombia

La Selección Colombia avanza a los cuartos de final del Mundial Sub -20 femenino tras derrotar a Polonia: rival y fecha del encuentro

septiembre 17, 2026
Por: Luis Cifuentes
Mundial femenino Sub-20 - Foto de referencia: EFE
Mundial femenino Sub-20 - Foto de referencia: EFE
La Tricolor logró su pase histórico a la siguiente ronda enfrentando a la selección local que se clasificó a esa ronda con puntaje perfecto.

La Selección Colombia derrotó este jueves a Polonia en los octavos de final del Mundial Sub-20 Femenino que se disputa en territorio polaco.

La Tricolor logró su pase histórico a la siguiente ronda enfrentando a la selección local que se clasificó a esa ronda con puntaje perfecto antes de medirse a Colombia.

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El gol de la selección cafetera llegó a los 87 minutos por intermedio de la atacante Mariana Silva que tras rematar se produjo un desvío en el área que terminó por darle un tanto histórico a la Tricolor.

Las colombianas celebraron a rabiar el gol agónico que le permitirá disputar la ronda de cuartos de final.

¿Cuándo volverá a jugar Colombia en el Mundial femenino Sub-20?

La selección Colombia ya tiene rival confirmado para la fase de cuartos de final. La Tricolor se medirá a Nigeria, que más temprano derrotó a Inglaterra por 3 a 0.

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El juego por un cupo a los cuartos de final se disputará el próximo domingo.

Colombia quiere hacer historia en los mundiales Sub-20, donde lo más lejos que ha llegado ha sido a ocupar un cuarto puesto.

Cabe recordar que en la última edición del Mundial Sub-20 que se disputó en Colombia, la Tricolor llegó hasta los cuartos de final tras enfrentar a Países Bajos.

 

 

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