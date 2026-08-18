NTN24
Martes, 18 de agosto de 2026
Martes, 18 de agosto de 2026
Venezuela

Futbolista venezolano llegó a cinco goles y comparte el liderato de la Liga MX

agosto 18, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Salomón Rondón, delantero de la Selección de Venezuela - Foto: EFE
Salomón Rondón, delantero de la Selección de Venezuela - Foto: EFE
Salomón Rondón anotó dos veces ante Puebla, pero Pachuca terminó perdiendo 3-2 con un gol en el tiempo añadido.

El delantero venezolano Salomón Rondón hizo un doblete con Pachuca. No obstante, sus dos anotaciones han sido suficientes para evitar la derrota 3-2 frente a Puebla por la cuarta jornada del Apertura 2026 de la Liga MX.

o

Rondón hizo su aparición en el momento que su equipo más lo necesitaba. Puebla tomó una ventaja de 2-0 en el primer tiempo, pero el atacante pudo reducir la diferencia al minuto 42 con un remate de cabeza que regresó al conjunto local al juego.

En la segunda mitad, el venezolano de nuevo fue protagonista. Al minuto 63, desde el punto penal marcado para establecer el 2-2 y así concretar su doblete. Sin embargo, Pachuca no logró mantener el empate en los minutos finales.

Cuando el encuentro ya estaba encaminado a terminar con empate, el argentino Facundo Almada hizo un gol en el minuto 94 y le dio a Puebla la victoria por 3-2 en el estadio Hidalgo.

La actuación de Rondón tuvo también un impacto importante en la clasificación de goleadores. Con sus dos tantos, el atacante venezolano alcanzó cinco goles en cuatro partidos y pasó al liderato de goleo del torneo mexicano con el argentino Lucas Ocampos, de Monterrey.

El registro sostiene el buen comienzo del delantero de 36 años en el torneo. Rondón fue titular en los cuatro compromisos disputados por Pachuca y sigue siendo una de las principales referencias ofensivas de su equipo.

o

Para los Tuzos, el resultado agravó su clasificación en el torneo. La derrota frente a Puebla significó la tercera de forma consecutiva para Pachuca, el cual se mantiene con tres puntos luego de cuatro jornadas.

El contraste entre el rendimiento de Rondón y la situación colectiva del equipo quedó reflejado en el resultado: el venezolano anotó los dos goles de Pachuca y por momentos consiguió rescatarlos, pero la defensa terminó dejando huecos y así llegaría el tanto definitivo en el tiempo añadido.

Temas relacionados:

Venezuela

Futbolistas

Salomón Rondón

Deportes

Fútbol

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Después de 72 horas puede haber vida": secretario de Salud de Cali a NTN24 sobre víctimas del terremoto

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Se juega con el dolor de las familias": La activista Sairam Rivas alerta sobre el manejo del régimen con los presos políticos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Venció el plazo: situación entre EE. UU. y el régimen de Irán no da tregua: ¿habrá nuevos ataques?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

En Cuba organizaciones de derechos humanos alertan sobre posible condena a disidente Doraykis Delgado González

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

La falsa alarma de sismo en Cuba que generó pánico entre los ciudadanos; así fue el extraño mensaje

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Poder no es lo mismo que grandeza: así es como China ha confundido "miedo con legitimidad"

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
Manizales - Foto EFE
Terremoto en Colombia

"Necesitamos dinero para la reconstrucción": gobernador de Caldas a NTN24 tras terremoto en Colombia

Personas caminan frente a edificaciones afectadas en Pereira-Foto: EFE
Terremoto en Colombia

Venezolano que perdió a su esposa e hijas en terremoto de La Guaira busca a su hermano en Pereira

Foto de referencia: Canva
Ciberseguridad

Artimañas de cibercriminales avanzan a gran velocidad, pero también los métodos de empresas expertas para enfrentarlos

Ciberataques- Foto de referencia
Colombia

Inteligencia artificial también es usada por ciberdelincuentes: experto da claves para detenerlos

Marco Rubio y Donald Trump/ Delcy Rodríguez - Fotos EFE
Transición democrática

"EE. UU. no ha ofrecido una hoja de ruta muy clara": Brian Naranjo sobre transición a la democracia en Venezuela

Más de Deportes

Ver más
Vozinha | Foto EFE
Vozinha

Vozinha se puso una camiseta del Hombre Araña mientras es esperado en Chile para firmar su contrato con Colo-Colo

Lionel Messi en medio de la derrota en la final de la Copa del Mundo 2026-Foto: EFE
Lionel Andrés Messi

"No sé cómo seguir; ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir": Messi pone en duda su futuro en el fútbol en carta dedicada a su fallecido padre

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino Foto: EFE
Gianni Infantino

Otras federaciones se unen a Gales para retirar el apoyo a la reelección de Infantino en la FIFA luego de polémica propuesta de financiación privada

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Naciones Unidas: su pérdida de rumbo y crisis de legitimidad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

El socialismo radical de Lula podría ser derrotado por la Doctrina Donroe

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Nicolás Maduro y Alex Saab - Foto: AFP
Lavado de dinero

El lavado de dinero entre Saab y Maduro por medio del programa de alimentos CLAP

Ejército de Colombia - Foto de referencia: EFE
Ejército de Colombia

Ataque con explosivos contra el Ejército en Huila deja un suboficial muerto y varios soldados heridos

Militares EE. UU. - Foto X: @Southcom
Comando Sur

"Es una amenaza real": imágenes de la "fuerza letal" de EE. UU. en el Caribe fueron reposteadas por su embajada en Cuba

Presidente Donald Trump en la Casa Blanca- Foto: EFE
Estados Unidos

Donald Trump asegura que la crisis migratoria en España es una advertencia para Estados Unidos: "Así estaremos en tres años si gana el lado equivocado"

Daños provocados por los terremotos en La Guaira, Venezuela - Fotos: EFE
Venezuela

Pequeño pueblo costero venezolano enfrenta daños severos tras terremotos: 60 viviendas siguen inhabitables

Vozinha | Foto EFE
Vozinha

Vozinha se puso una camiseta del Hombre Araña mientras es esperado en Chile para firmar su contrato con Colo-Colo

Abelardo de la Espriella (EFE)
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella designó al próximo embajador de Colombia ante las Naciones Unidas: "ha construido una trayectoria de excelencia"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023