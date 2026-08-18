Futbolista venezolano llegó a cinco goles y comparte el liderato de la Liga MX

El delantero venezolano Salomón Rondón hizo un doblete con Pachuca. No obstante, sus dos anotaciones han sido suficientes para evitar la derrota 3-2 frente a Puebla por la cuarta jornada del Apertura 2026 de la Liga MX.

VEA TAMBIÉN "El peor penalti de la historia": el insólito cobro en el fútbol venezolano que le da la vuelta al mundo o

Rondón hizo su aparición en el momento que su equipo más lo necesitaba. Puebla tomó una ventaja de 2-0 en el primer tiempo, pero el atacante pudo reducir la diferencia al minuto 42 con un remate de cabeza que regresó al conjunto local al juego.

En la segunda mitad, el venezolano de nuevo fue protagonista. Al minuto 63, desde el punto penal marcado para establecer el 2-2 y así concretar su doblete. Sin embargo, Pachuca no logró mantener el empate en los minutos finales.

Cuando el encuentro ya estaba encaminado a terminar con empate, el argentino Facundo Almada hizo un gol en el minuto 94 y le dio a Puebla la victoria por 3-2 en el estadio Hidalgo.

La actuación de Rondón tuvo también un impacto importante en la clasificación de goleadores. Con sus dos tantos, el atacante venezolano alcanzó cinco goles en cuatro partidos y pasó al liderato de goleo del torneo mexicano con el argentino Lucas Ocampos, de Monterrey.

El registro sostiene el buen comienzo del delantero de 36 años en el torneo. Rondón fue titular en los cuatro compromisos disputados por Pachuca y sigue siendo una de las principales referencias ofensivas de su equipo.

Para los Tuzos, el resultado agravó su clasificación en el torneo. La derrota frente a Puebla significó la tercera de forma consecutiva para Pachuca, el cual se mantiene con tres puntos luego de cuatro jornadas.

El contraste entre el rendimiento de Rondón y la situación colectiva del equipo quedó reflejado en el resultado: el venezolano anotó los dos goles de Pachuca y por momentos consiguió rescatarlos, pero la defensa terminó dejando huecos y así llegaría el tanto definitivo en el tiempo añadido.